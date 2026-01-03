Haberler

Maduro'nun New York'ta tutulacağı iddia edilen gözaltı merkezi görüntülendi


Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve eşi Cilia Flores New York'taki Metropolitan Gözaltı Merkezi'nde yargı sürecini bekleyecek. ABD'nin Venezuela'ya yönelik artan baskıları sonucu yakalanan çiftin, federal suçlamalarla karşı karşıya kalacağı açıklandı.

İhlas Haber Ajansı, ABD medyasının Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve eşi Cilia Flores'in yargı sürecinde tutulacağını öne sürdüğü New York şehrindeki Metropolitan Gözaltı Merkezi'ni (MDC) yerinde görüntüledi.

ABD'nin aylardır Venezuela'ya yönelik artan baskılarının ardından düzenlediği operasyonla yakaladığı Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve eşi Cilia Flores'in New York kentinde yargı sürecini bekleyeceği merkez netleşiyor. ABD basını, çiftin Brooklyn'deki Metropolitan Gözaltı Merkezi'ne (MDC) sevk edileceğini yazdı. İhlas Haber Ajansı, federal suçlardan yargılanan sanıkların mahkeme süreci sırasında tutulduğu, yüksek güvenlik önlemlerinin bulunduğu ve Maduro'nun da sevk edilmesi beklenen MDC'yi yerinde görüntüledi.

Maduro ve eşi New York'ta yargılanacak

Venezuela'ya yönelik saldırının ardından ABD Başsavcısı Pam Bondi yaptığı açıklamada, Maduro ve eşinin New York'ta açılacak bir iddianame kapsamında suçlamalarla karşı karşıya kalacağını bildirmişti. Bondi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, çiftin "yakında Amerikan topraklarında, Amerikan mahkemelerinde Amerikan adaletinin tüm ağırlığıyla yüzleşeceğini" belirtmişti. - NEW YORK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
