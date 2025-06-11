Madleen Gemisindeki Türk Vatandaşı Şuayb Ordu'nun Serbest Bırakılması Bekleniyor
Dışişleri Bakanlığı kaynaklarına göre, İsrail güçlerince alıkonulan Madleen adlı gemide bulunan Türk vatandaşı Şuayb Ordu'nun yarın serbest bırakılarak ülkesinden ayrılması öngörülüyor. Tel Aviv Büyükelçiliği yetkililerinin durumu yakından takip ettiği bildirildi.
Dışişleri Bakanlığı kaynakları, Madleen adlı gemide bulunan Şuayb Ordu'nun yarın İsrail'den ayrılmasının öngörüldüğünü açıkladı.
Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, İsrail güçlerince alıkonulan Madleen adlı gemide bulunan Türk vatandaşı Şuayb Ordu'nun yarın serbest bırakılarak İsrail'den ayrılması öngörülüyor. Tel Aviv Büyükelçiliği yetkililerinin, Şuayb Ordu ve avukatları ile temas halinde olduğu Yasemin Açar'ın durumunun da yakından takip edildiği öğrenildi. - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika