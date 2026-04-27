Macron, İranlı yetkililerle Hürmüz Boğazı'nı görüşecek

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasına ilişkin İranlı yetkililerle bir görüşme gerçekleştireceğini açıkladı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Hürmüz Boğazı konusunda girişimde bulunacak. Macron, yaptığı açıklamada Hürmüz Boğazı konusunda İranlı yetkililerle görüşeceğini ve yeniden açılması konusunda ısrarcı olacağını söyledi. Macron, "Tam da güvenliği sağlamak, istikrarı korumak ve uluslararası toplumun Hürmüz Boğazı'nın açılmasını desteklediğini göstermek amacıyla bir koalisyon kurduk. Bu nedenle önümüzdeki günlerde ilgili tarafları ikna edebileceğimizi umuyorum. Hedefimiz, uluslararası hukuka uygun olarak önümüzdeki günlerde ve haftalarda Hürmüz Boğazı'nın tamamen yeniden açılmasını sağlamak ve boğazda geçiş ücreti alınmaksızın seyrüsefer özgürlüğünü garanti altına almaktır. Böylece işler kademeli olarak normale dönebilir" ifadelerini kullandı.

Macron, görüşmenin ne zaman olacağını ise belirtmedi. - PARİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı