Macron, İngiltere'ye İlk Resmi Ziyaretini Gerçekleştirdi

Macron, İngiltere'ye İlk Resmi Ziyaretini Gerçekleştirdi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, eşi Brigitte Macron ile birlikte İngiltere Kralı III. Charles'ın daveti üzerine ülkeye geldi. Ziyaret, Macron'un Cumhurbaşkanlığı görevine başladığı 2017 yılından bu yana İngiltere'ye düzenlediği ilk resmi ziyaret olma özelliğini taşıyor.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve eşi Brigitte Macron, İngiltere Kralı III. Charles'ın davetine icabetle İngiltere'ye geldi. Macron, göreve gelişinden bu yana ilk İngiltere'yi ziyaret ediyor.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İngiltere Kralı III. Charles'ın daveti üzerine İngiltere'ye ilk resmi ziyaretini gerçekleştirdi. Eşi Brigette Macron ile 3 günlük resmi ziyareti kapsamında İngiltere'ye gelen Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Kraliyet Hava Kuvvetleri (RAF) Northolt Havalimanında Galler Prensi William ve Galler Prensesi Kate tarafından karşılandı. Macron ve eşi, karşılama sonrasında özel araca binerek Kral Charles ve İngiltere Kraliçesi Camilla ile görüşmek üzere Windsor kentine hareket etti. Kabul töreni için hazırlanan sahnede İngiltere Kraliyet Ailesi tarafından karşılanan Macron çifti, daha sonra at arabasıyla geçit töreninin yapılacağı alana geçti. Macron ile Kral Charles ve Brigitte Macron ile Kraliçe Camilla'nın ayrı araçlarla katıldığı geçit törenine İngiltere ordusunun atlı tören birlikleri eşlik etti. İngiltere askeri bandosunun Fransa'nın milli marşını çaldığı törenin ardından Windsor Kalesi'nde Kraliyet ailesi tarafından karşılandı. Macron ve eşi, Windsor Kalesi'nde kraliyet ailesi tarafından onuruna verilecek öğle yemeğine katılacak. Macron ve eşi ardından İngiltere Kraliyetine ait Fransa tarihiyle ilgili objelerin sergilendiği bir programa katılacak.

Macron'un ziyareti, Cumhurbaşkanlığı görevine geldiği 2017 yılından bu yana İngiltere'ye düzenlediği ilk resmi ziyaret. - LONDRA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
Zeydan Karalar tutuklama istemiyle hakimliğe sevk edildi

CHP'li başkana tutuklama talebi! Mahkemeye sevk edildi
Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere'ye ev hapsi

Gözaltındaki Abdurrahman Tutdere için karar verildi
Özgür Özel, Cumhuriyet'e 'kanlı darbe' diyen Çamlı'ya ateş püskürdü

Özel, Cumhuriyet'e 'kanlı darbe' diyen Çamlı'ya ateş püskürdü
Özgür Özel'in dokunulmazlık dosyası Meclis'te

Özgür Özel'in dokunulmazlık dosyası Meclis'te
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Baklava kutusundaki rüşvete Özel'den bomba yorum: Başımdan aşağı kaynar sular döküldü

Baklava kutusundaki 110 bin euro skandalına Özel'in yorumu bomba
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.