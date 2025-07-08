Macron, İngiltere'ye İlk Resmi Ziyaretini Gerçekleştirdi

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve eşi Brigitte Macron, İngiltere Kralı III. Charles'ın davetine icabetle İngiltere'ye geldi. Macron, göreve gelişinden bu yana ilk İngiltere'yi ziyaret ediyor.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İngiltere Kralı III. Charles'ın daveti üzerine İngiltere'ye ilk resmi ziyaretini gerçekleştirdi. Eşi Brigette Macron ile 3 günlük resmi ziyareti kapsamında İngiltere'ye gelen Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Kraliyet Hava Kuvvetleri (RAF) Northolt Havalimanında Galler Prensi William ve Galler Prensesi Kate tarafından karşılandı. Macron ve eşi, karşılama sonrasında özel araca binerek Kral Charles ve İngiltere Kraliçesi Camilla ile görüşmek üzere Windsor kentine hareket etti. Kabul töreni için hazırlanan sahnede İngiltere Kraliyet Ailesi tarafından karşılanan Macron çifti, daha sonra at arabasıyla geçit töreninin yapılacağı alana geçti. Macron ile Kral Charles ve Brigitte Macron ile Kraliçe Camilla'nın ayrı araçlarla katıldığı geçit törenine İngiltere ordusunun atlı tören birlikleri eşlik etti. İngiltere askeri bandosunun Fransa'nın milli marşını çaldığı törenin ardından Windsor Kalesi'nde Kraliyet ailesi tarafından karşılandı. Macron ve eşi, Windsor Kalesi'nde kraliyet ailesi tarafından onuruna verilecek öğle yemeğine katılacak. Macron ve eşi ardından İngiltere Kraliyetine ait Fransa tarihiyle ilgili objelerin sergilendiği bir programa katılacak.

Macron'un ziyareti, Cumhurbaşkanlığı görevine geldiği 2017 yılından bu yana İngiltere'ye düzenlediği ilk resmi ziyaret. - LONDRA