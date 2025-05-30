Macron'dan Gazze ve Filistin Devleti İle İlgili Sert Açıklamalar

Macron'dan Gazze ve Filistin Devleti İle İlgili Sert Açıklamalar
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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Shangri-La Diyaloğu forumunda yaptığı konuşmada Gazze'deki duruma değinerek, 'Filistin devletinin tanınması artık sadece ahlaki bir yükümlülük değil, aynı zamanda siyasi bir gerekliliktir' dedi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Singapur'da düzenlenen Shangri-La Diyaloğu forumunda yaptığı konuşmada, "Eğer Gazze'yi terk eder ve İsrail'e her şeyi yapma hakkı tanırsak, dünyadaki geri kalan herkese karşı tüm inandırıcılığımızı kaybederiz" dedi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Singapur'da düzenlenen Shangri-La Diyaloğu Güvenlik Forumu'nda konuştu. Macron açılış konuşmasında, Batı'nın Gazze'deki krizi görmezden gelmesinin küresel itibar açısından büyük bir kayba yol açacağı uyarısında bulundu. Fransa Cumhurbaşkanı, "Eğer Gazze'yi terk eder ve İsrail'e her şeyi yapma hakkı tanırsak, dünyadaki geri kalan herkese karşı tüm inandırıcılığımızı kaybederiz. Bu nedenle biz çifte standartları reddediyoruz" dedi.

Macron, bu ilkenin yalnızca Ortadoğu için değil, Ukrayna'daki savaş için de geçerli olduğunu vurguladı. Macron konuşmasında ayrıca, "nüfuz alanları" bahanesiyle zorlayıcı güç politikası izleyen ülkeleri "revizyonist" olarak nitelendirerek, "Bu ülkeler artık yalnızca etkilerini genişletmekle kalmıyor, zorla kabul ettirme stratejileri de izliyor" diye konuştu.

"Filistin devletinin tanınması sadece ahlaki bir görev değil, siyasi bir zorunluluktur"

Macron, Güneydoğu Asya turunun son gününde Singapur'da düzenlediği basın toplantısında ise, Gazze'deki duruma değinerek, Fransa'nın Filistin devletini tanıması konusundaki yaklaşımını netleştirdi. "Filistin'in devlet olarak tanınması artık sadece ahlaki bir yükümlülük değil, aynı zamanda siyasi bir gerekliliktir" ifadelerini kullanan Emmanuel Macron, bu adımın atılabilmesi için belli şartların sağlanması gerektiğini de sözlerine ekledi.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron ayrıca, "Önümüzdeki saatler ve günler içerisinde Gazze'deki insani duruma yakışır bir yanıt verilmezse, Avrupa'nın İsrail'e karşı ortak tavrını sertleştirmesi gerekir" şeklinde konuştu.

Öte yandan İsrail Dışişleri Bakanlığı, Fransa Cumhurbaşkanının açıklamalarına tepki göstererek, Macron'u "Yahudi devletine karşı bir haçlı seferi yürütmekle" suçladı. - SİNGAPUR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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