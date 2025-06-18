Macron: Askeri Müdahale İran'da Kaosa Yol Açar

FRANSA Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İran'da rejim değişikliğinin askeri müdahaleyle gerçekleşmesi halinde bu durumun kaosa yol açacağını söyledi.

Kanada'da düzenlenen G7 Liderler Zirvesi'ne katılan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, burada yaptığı basın açıklamasında, zirve sonrası yayımlanan G7 bildirisinde İran'ın nükleer silaha sahip olmasının istenmediğinin vurgulandığını belirtti. İran'ın nükleer ve balistik füze konusunda bir çerçeve oluşturmak için görüşmelerin yeniden başlaması gerektiğini ifade eden Macron, "İran'da rejim değişikliğini askeri müdahaleyle gerçekleştirmek bugün yapılabilecek en büyük hata olur, çünkü bu kaosa yol açar" dedi.

Fransa'nın 10 yıldır bu konudaki tutumunun değişmediğini vurgulayan Macron, "8 yıldır bu duruşu sürdürüyorum. Fikrimi değiştirmiyorum ve dün söylediğimden farklı bir şey söylemiyorum. Bazı liderler fikir değiştiriyorsa, bu değişikliği açıklamak onlara düşer, bana yorum yapmak değil" ifadelerini kullandı. Trump'ın, İsrail'in İran'a yönelik saldırılarıyla ilgili 'ateşkes değil, gerçek bir son' talep ettiği sözlerine ilişkin Macron, "Muhtemelen bir fikir değişikliği oldu, ancak ABD yönetiminin fikir değişikliklerinden ben sorumlu değilim" açıklamasında bulundu.

Fransa'nın İsrail'in güvenliğine önem verdiğini belirten Macron, "İsrail'in kendini savunma hakkı var. Ancak bölgesel istikrarsızlığa yol açacak eylemleri desteklemiyoruz" dedi. Macron, İran'ın nükleer silaha asla sahip olmaması, balistik programını sınırlaması, sivil nükleer faaliyetlerini kısıtlaması ve uluslararası denetim altına girmesi gerektiğini de vurguladı.

Macron, Fransa'nın 2026'da G7 Liderler Zirvesi'ne ev sahipliği yapacağını duyurdu.