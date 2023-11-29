Macaristan ile Uçhisar Belediyesi arasında kardeş şehir protokolü imzalandı

Macaristan Bugaç Belediyesi ile Uçhisar Belediyesi arasında bağların ve işbirliğin güçlenerek geliştirilmesi için ilk adım olan kardeş şehir protokolü, Bugaç'ta gerçekleştirilen tören ile imzalanarak hayata geçirildi. Protokolün her iki belediye için eğitim, kültür, turizm ve ticaret alanında ciddi bir katkı sağlaması hedefleniyor.

Macaristan Bugaç Belediyesi ile Uçhisar Belediyesi arasında bağların ve işbirliğin güçlenerek geliştirilmesi için ilk adım olan kardeş şehir protokolü, Bugaç' ta gerçekleştirilen tören ile imzalanarak hayata geçirildi.

İstiklal Marşı ile başlanılan törende konuşma yapan Uçhisar Belediye Başkanı Osman Süslü " Macaristan'la tarihi kültür ve sosyolojik bağlarımız olduğundan dolayı, Bugaç Belediyesi ile kardeşlik protokolüne imza atmak bizim için önemli bir gelişme. Macaristan ile olan milli birliğimiz bizi birbirimize daha yakın kılmaktadır. Bununla birlikte geleneksel kültürümüzün devam ettirilmesi ve öğrenilmesi, bilgi alışverişinde bulunulması için karşılıklı ziyaretlerimiz devam edecektir. 2024 yılı Türk-Macar Dostluk yılı münasebetiyle Ağustos ayında Kardeş Şehrimiz Bugaç'ta yapılacak olan Türk Kurultayına Uçhisar Belediyesi önderliğinde Kapadokya Bölgesinden etkin bir katılım olacaktır. Ayrıca Nevşehir Valiliği ve Macaristan Türk Büyükelçiliği arasında Kapadokya iş insanlarının katılacağı bir workshop gerçekleştirilecektir. İmzaladığımız protokolün her iki belediye için hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerinde bulunurken Bugaç Belediye Başkanı Laszlo Szabo ise: "Protokolun iki belediyeye de eğitim, kültür, turizm ve ticaret alanında ciddi bir katkı sağlamasını diliyorum. Ülkelerimiz arasında süregelen ilişkilere uygun olarak şehirlerimizi birbirine kardeş belediye ilan ediyoruz" dedi. - NEVŞEHİR