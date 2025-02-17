Selçuk Üniversitesi'nde silahlı saldırı! Dekan yardımcısı vuruldu

Üniversitede silahlı saldırı! Dekan yardımcısı vuruldu
İsrail saldırısında Hamas komutanı Muhammed Şahin hayatını kaybetti

Zamanlama manidar! İsrail'den Orta Doğu'yu karıştıracak suikast
İmamoğlu'ndan Lütfü Savaş'a yaylım ateşi: Hiçbir sözünü muhatap almam

CHP'den ihraç edilen ismi kameralar önünde topa tuttu
Ankara'da sahte içkiden hayatını kaybedenlerin sayısı 54'e yükseldi

Kabus büyüyor! Başkent'te hayatını kaybedenlerin sayısı 54 oldu

Macaristan Dışişleri Bakanı Szijjarto, Avrupalı Liderleri Eleştirdi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto, Fransa'da buluşan Avrupalı liderleri Ukrayna'da barış anlaşmasını engellemekle suçladı. Szijjarto, bu liderlerin savaş yanlısı bir tutum sergilediğini ve yangına körükle gittiğini ifade etti.

Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto, Fransa'da "Rusya- Ukrayna Savaşı" gündemiyle acil toplanan Avrupalı liderleri Ukrayna'da bir barış anlaşmasını engellemek için toplanmakla suçlayarak, "Savaş yanlısı, Trump karşıtı, hayal kırıklığına uğramış Avrupalı liderler sürekli olarak yangına körükle gidiyorlar" dedi.

Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto, Kazakistan'ın başkenti Astana'da Kazakistan Dışişleri Bakanı Murat Nurtleu ile ortak basın toplantısı düzenledi. Basın toplantısında bugün "Rusya- Ukrayna Savaşı" gündemiyle acil toplanan Avrupalı liderlere ilişkin açıklamalarda bulunan Szijjarto, Avrupalı liderleri Ukrayna'da bir barış anlaşmasını engellemek için toplanmakla suçladı. Szijjarto, "Savaş yanlısı, Trump karşıtı, hayal kırıklığına uğramış Avrupalı liderler, sürekli olarak yangına körükle gidiyorlar" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile gerçekleştirmeye hazırlandığı görüşmeyi memnuniyetle karşıladıklarını belirten Szijjarto, "En üst düzey Rus-Amerikan diyaloğunun yeniden başlamasını memnuniyetle karşılıyoruz. Donald Trump ve Vladimir Putin'in uzun uzun konuştuklarını öğrenmek bizi memnun etti ve rahatlattı" diye konuştu.

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, 2022'de Ukrayna savaşının başlamasının ardından Rusya ile yakın ilişkilerini sürdüren tek Avrupa Birliği (AB) hükümet başkanıdır. - ASTANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
img

Ünlü bankadan çok konuşulacak altın yorumu
img

Üniversitede silahlı saldırı! Dekan yardımcısı vuruldu
img

Geçim sıkıntısı yaşayan çiftin tartışması programa damga vurdu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Özcan Deniz'den kötü haber! Eşi Samar Dadgar'ın paylaşımı endişelendirdi

Özcan Deniz'den kötü haber! Eşi Samar Dadgar paylaştı
Mesut Özil'i terleten soru: Neden Almanya'yı seçtiniz?

Mesut'u terleten soru
Kemal Sunal ve Adile Naşit için skandal ifadeler

Kemal Sunal ve Adile Naşit için skandal ifadeler
Sevgililer Günü'nde eşine sürpriz yapmak isteyen adam, gördüğü tepki karşısına şoke oldu

Eşine sürpriz yapmak isteyen adam, gördüğü tepki karşısına şoke oldu
Hükümeti bile korku sardı! Real Madrid ligden komple çekilebilir

Hükümeti bile korku sardı! Real Madrid ligden çekiliyor
Ankara'da korkutan deprem

Ankara'da korkutan deprem

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.