Macaristan Dışişleri Bakanı, Sırp Cumhuriyeti Başkanı Dodik'i Destekledi

Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto, Bosna Hersek'in Sırp Cumhuriyeti Başkanı Milorad Dodik'i ve aldığı kararları desteklediklerini söyledi. Szijjarto, RS'deki çiftçilere hibe edilen makine ve ekipmanların teslim töreninde konuştu ve Batı Balkan ülkelerine yardım söz konusu olduğunda her zaman hazır olduklarını belirtti.

Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto, Bosna Hersek'in iki entitesinden biri olan Sırp Cumhuriyeti (RS) Başkanı Milorad Dodik'i ve kararlarını desteklediklerini söyledi.

Szijjarto, Bosna Hersek'in Banja Luka kentinde, Macaristan hükümeti tarafından finanse edilen proje kapsamında RS'deki çiftçilere hibe edilen makine ve ekipmanların teslim törenine katıldı.

Macaristan'da üretilen 1200 makinenin çiftçilere teslim edildiği törende konuşan Szijjarto, Batı Balkan ülkelerine yardım söz konusu olduğunda her zaman hazır olduklarını, proje kapsamındaki desteklerin devam edeceğini söyledi.

Szijjarto, Bosna Hersek Yüksek Temsilcisi Christian Schmidt'in RS Ulusal Meclisinde alınan kararları iptal etmesine ilişkin, RS Başkanı Milorad Dodik ve aldığı kararları desteklemeye hazır olduklarını söyledi.

Dodik'e desteklerini ileten Szijjarto, "Başkan olmasını halk istedi. Bence durum çok basit. Halkın istediğine karşı gelemezsiniz. RS'de, entitenin başkanı Dodik tarafından alınan kararlara herkes saygı duymalı. Bir adamın çıkıp buna karşı karar almasını anlayamıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Dodik de projenin ikinci kısmına ağustosta devam edeceklerini belirterek, çiftçilerin kazancını artıracak önemli bir projenin söz konusu olduğunu söyledi.

Schmidt'in ise yasal bir temsilci olmadığını savunan Dodik, "Onun kararlarını uygulamayacağız." dedi.

Yüksek Temsilci Schmidt, geçen hafta, Bonn yetkilerini kullanarak, RS Ulusal Meclisinde alınan Bosna Hersek Anayasa Mahkemesinin kararlarının entite topraklarında geçerli sayılmaması ve Yüksek Temsilci'nin kararlarının entitenin Resmi Gazetesi'nde yayımlanmaması yönündeki kararları iptal ettiğini ve yürürlüğe girmeyeceklerini açıklamıştı.

Ayrılıkçı söylemleriyle gündeme gelen Dodik ise Schmidt'in kararlarının uygulamayacaklarını ve entite kurumlarını güçlendireceklerini söylemişti.