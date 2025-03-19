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Macaristan'da LGBT Yürüyüşünü Yasaklayan Yasa Tasarısı Kabul Edildi

Macaristan'da LGBT Yürüyüşünü Yasaklayan Yasa Tasarısı Kabul Edildi
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Macaristan parlamentosu, Başbakan Viktor Orban'ın partisi Fidesz tarafından önerilen, LGBT yürüyüşünü yasaklayan yasayı 136 oyla kabul etti. Muhalefet, salonu renkli işaret fişekleriyle protesto etti.

Macaristan parlamentosunda LGBT yürüyüşünü yasaklayan yasa tasarısı kabul edildi. Muhalif milletvekilleri salonda renkli işaret fişekleri yaktı.

Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ın partisi Fidesz, parlamentoya çocuklar için zararlı olabileceği gerekçesiyle LGBT yürüyüşünün yasaklanmasını içeren yasa tasarısı sundu. Tasarı 27 oya karşı 136 oyla kabul edildi. Muhalefet partisi Momentum'un milletvekilleri tepki olarak salonda renkli işaret fişekleri yaktı.

Orban'ın Fidesz partisi ve azınlık koalisyon ortağı Hristiyan Demokratlar tarafından desteklenen yasa, "çocuk koruma" mevzuatını ihlal eden etkinlikler düzenlemeyi veya bu tür etkinliklere katılmayı suç sayıyor ve eşcinselliğin çocuklara teşvikini yasaklıyor. Yasaya göre yasaklanan etkinliğe katılanlara 200 bin forinte (546 dolar) kadar para cezası kesilecek. Yetkililer ayrıca yasaklanan bir etkinliğe katılan kişileri tespit etmek için yüz tanıma sistemleri kullanabilecek. - BUDAPEŞTE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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Yorumlar (1)

Haber Yorumlarıoguz ates:

gavur bile geçit yok dedi bizim CHP lgbt savunuculuğu devam ediyor hangisi gavur anlamak zor

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