Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ın Siyasi Direktörü: Biden ve Macron ile Değişim Yaklaşıyor

Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ın Siyasi Direktörü ve Macaristan Parlamento Üyesi Balazs Orban, 2024 ABD Seçimleri ve 30 Haziran'da Fransa'da düzenlenen genel seçimleri işaret ederek, "Biden, Macron… Değişim yaklaşıyor" dedi.

Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ın Siyasi Direktörü Balazs Orban, yaptığı açıklamada, "Biden, Macron... Değişim yaklaşıyor. Kendiliğinden ve eş zamanlı olarak, Batı'nın seçmenleri liderlerini reddetmek için ayağa kalkıyor. Ama her yerde değil. Viktor Orban ve Donald Trump iki büyük istisna. Vestfalya Antlaşması'ndan bu yana ilk kez büyük Batı ülkelerinin hükümetleri düşüyor. Neden düşüyor? Çünkü hepsi de seçmenlerinin yaşam kalitelerini düşürdüğü için reddettiği bir gündemi kabul etti" dedi.