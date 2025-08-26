Macaristan Bakanı Szijjarto: Kuzey Akım Sabotajı Devlet Terörizmi

Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto Kuzey Akım 1 ve Kuzey Akım 2 doğal gaz boru hatlarına düzenlenen sabotajın devlet terörizminin tüm özelliklerini gösterdiğini söyleyerek, "Bir terör eylemi devlet kaynakları ve devlet desteği kullanılarak gerçekleştiriliyorsa, bu devlet terörüdür. Bu vaka, devlet terörüne benziyor" dedi.

Rusya ile Almanya arasındaki Kuzey Akımı doğal gaz boru hatlarında 26 Eylül 2022'de yılında meydana gelen patlamalara ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor. Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto, patlamaların planlayıcılarından biri olduğundan şüphelenilen Ukrayna vatandaşı Serhii K.'nin İtalya'da yakalanmasına ilişkin açıklama yaptı. Macar Bakan, Kuzey Akım 1 ve Kuzey Akım 2 doğal gaz boru hatlarına düzenlenen sabotajın devlet terörizminin tüm özelliklerini gösterdiğini söyleyerek, "Elde edilen verilere göre, bunun bir devlet terörü vakası olma ihtimali oldukça yüksek görünüyor. Bir terör eylemi devlet kaynakları ve devlet desteği kullanılarak gerçekleştiriliyorsa, bu devlet terörüdür. Bu vaka, devlet terörüne benziyor" ifadelerini kullandı.

Almanya'da Federal Savcılık tarafından yapılan açıklamada, patlamaların planlayıcılarından biri olduğundan şüphelenilen Ukrayna vatandaşı Serhii K.'nin İtalya'da yakalandığı ifade edilmişti. Gözaltına alınan şüphelinin İtalya'nın Rimili ilindeki Misano Adriatico'daki karakola götürüldüğü, İtalya'dan Almanya'ya iade edileceği ve hakim karşısına çıkarılacağı aktarılmıştı. Serhii K.'nin patlamalara, anayasaya aykırı sabotajlara ve yapı yıkımlarına neden olmakla suçlandığı belirtilmişti. Serhii K.'nin ve diğer 5 kişinin, sahte kimlikler ve aracıların yardımıyla bir Alman şirketinden kiraladığı yatla Almanya'nın Rostock limanından yatla saldırının gerçekleştirildiği bölgeye gittiği kaydedilmişti.

Ne olmuştu?

Kuzey Akım 1 ve Kuzey Akım 2 boru hatlarında 26 Eylül 2022'de patlamalar sonucu 4 noktada gaz sızıntısı meydana gelmişti. Almanya, Danimarka ve İsveç olayla ilgili ayrı ayrı soruşturma başlatmıştı. Rusya, patlamaları ABD'nin düzenlediğini iddia ederken, Washington bu iddiayı reddetmişti. Boru hatları, uzun süredir ABD ve bazı müttefikleri tarafından eleştiri oklarının hedefindeydi. ABD ve müttefikleri, boru hatlarının Rus gazına bağımlılığı artırarak Avrupa'nın enerji güvenliği için risk oluşturduğu konusunda uyarıda bulunmuştu.

2023 yılında Alman medyası, sabotajda Ukrayna yanlısı bir grubun yer aldığını aktarmıştı. Ukrayna yönetimi, boru hatlarına saldırı emri verdiği yönündeki iddialarını reddetmişti. İsveç ve Danimarka'da başlatılan soruşturmalar Şubat 2024'te kapatılırken, Alman savcılar soruşturmayı sürdürüyor. - BUDAPEŞTE