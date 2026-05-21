Lütfü Savaş: Türk siyasetine hayırlı olsun

CHP'nin 38'inci Olağan Kurultayı ile 21'inci Olağanüstü Kurultayı'nın iptali istemiyle açılan davaya ilişkin, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36'ncı Hukuk Dairesi, her iki kurultay hakkında da 'mutlak butlan' kararı verdi. Davayı açan eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, yakınının cenazesi için geldiği Eskişehir'de karara ilişkin ilk değerlendirmesini yaptı. Kararın Türk siyasetine hayırlı olmasını dileyen Savaş, "Şimdi öncelikle hem Türk demokrasisi, hem Türk adaleti, hem Türkiye'deki bütün siyasi partiler adına hayırlı, uğurlu olsun. Bu Türkiye'de belki de son yüzyılın siyaset açısından en önemli bir davasıydı. Buradaki esas amaç yüzyılı geçmiş bir geçmişi olan ve Türkiye'de sadece Cumhuriyet Halk Partililere değil, Türkiye'de Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğine inanan herkesin sahiplendiği bir Cumhuriyet Halk Partisi ile ilgili bir konuydu." diye konuştu.

Savaş, "Özellikle kurultaylar konusunda. Eğer kurultayda herhangi bir şaibe varsa bu ortaya çıksın, Cumhuriyet Halk Partisi'nin adı kirletilmesin ve şaibeyi yapan arkadaşlarımız hukuk, karşısında bunun cevabını versin istedim. Ama herhangi bir şaibe olmayıp da Cumhuriyet Halk Partisi'ne böyle bir leke atılıyorsa bu leke de bundan sonra hukuk tarafından temizlensin ve Cumhuriyet Halk Partisi bundan sonra yoluna tertemiz devam etsin. Bu anlayışla açtık davayı" dedi.

Yargı sürecinin yaklaşık 15 ay sürdüğünü belirten Savaş, "Bugün çıkan bir karar var. Tabii ki önceki, mahkeme sonucuna ben saygıyla karşılık, cevap verdim. Yani mahkemenin vermiş olduğu karara saygı duydum. Bugünkü mahkemenin vermiş olduğu karara da saygılıyız. Ama şu var ki Cumhuriyet Halk Partisi'ne gönül vermiş herkes için geçerli geçmiş dönem yanında olanlar için de, şu anki dönemin yönetimi yanında olan arkadaşlarımız için de ne bir taraf için üzüntü vesilesidir, ne bir taraf içinde sevinç çığlıkları atılacak bir vesiledir. Bu hem Türk demokrasi hem Türk siyaseti, aynı zamanda Cumhuriyet Halk Partisi için de belki de sorumluluk takınacak en önemli gün bugün ve bundan sonraki gün olarak algılanmak gerekir ve bir bütünlük içerisinde Cumhuriyet Halk Partisi'nin Türkiye'de iktidar yapacak hamlelerin yapılması öncelikle Cumhuriyet Halk Partisi'nin eksik, gediğinin tamamlanması, kurumsal kimliğinin ön plana çıkartılarak Türkiye'deki eksiklerin, Türkiye'deki, yapılması gerekenlerin, halkın durumu ve Türkiye'nin geleceğe taşınacak hem siyasi kadronun hem de vizyon çizecek projelerin hazırlanması ve tekrardan hem Türk demokrasisine katkı sağlayacak, hem de Türkiye'de rekabetçi ortamı sağlayacak bir Cumhuriyet Halk Partisi olsun istiyoruz" ifadesini kullandı.

GÖREV, KILIÇDAROĞLU'NDA

Yargı kararının ardından Kemal Kılıçdaroğlu ve kadrolarına çok iş düştüğünü kaydeden Savaş sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu andan itibaren Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ve onun organizasyon şemasındaki, çalışacak arkadaşlara büyük iş düşüyor. Ama biz şunu isteriz ki Cumhuriyet Halk Partisi bölünmesin, parçalanmasın ve gerek yenilikçi arkadaşlarımız, gerek önce Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanında olan arkadaşlarımız bir bütünlük içerisinde hem davalarına hem Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün emanetine, hem de Türkiye'nin geleceğine sahip çıksınlar. Bir bütün olarak Cumhuriyet Halk Partisi dimdik ayakta olsun ve hızlı bir şekilde toparlanıp Türkiye'yi yönetebilecek kabiliyette olduğunu hissettirsin. Bu nedenle bu karar bizim için bugün sevinç günü değil, bizim için sorumlulukların en üst seviyeye çıktığı karar günü olarak algılıyorum ve bütün Cumhuriyet Halk Partisi'ni üye arkadaşlarımız gönül veren arkadaşlarımızla bugün bir umudun yeşerdiği gün ve sorumlulukların arttığı gün olarak kendine bu konuyu adreslesin ve sahiplesin diyorum."

