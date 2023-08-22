Lüleburgaz Kaymakamı ve KTSO Başkanı ziyaretleri hakkında

Lüleburgaz Kaymakamı Salih Yüce, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Sinan Kırımlı'yı kabul etti. Kaymakam Kaya ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Kırımlı'ya görevinde başarılar diledi. Kırımlı da çalışmaları hakkında Kaya'ya bilgi verdi. Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Soner Ilık, Ülkü Ocakları Başkanı Uğurcan Özer'i kabul etti. Ilık, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek çalışmaları hakkında Özer'e bilgi verdi. Özer de görevine yeni atandığını belirterek, kentin gelişimine katkı sunan herkese teşekkür etti.