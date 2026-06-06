Lübnan Silahlı Kuvvetleri Komutanı Haykal, Pakistan'a gidiyor

Lübnan Silahlı Kuvvetleri Komutanı Rodolphe Haykal'ın, Pakistan Genelkurmay Başkanı General Asim Munir'in daveti üzerine Pakistan'a resmi ziyaret gerçekleştirmek üzere ülkeden ayrıldığı açıklandı.

Lübnan ordusu, Lübnan Silahlı Kuvvetleri Komutanı Rodolphe Haykal'ın Pakistan'a resmi ziyaret gerçekleştirmek üzere ülkeden ayrıldığını açıkladı. Ordu, ziyaretin Haykal'ın Pakistanlı mevkidaşı Pakistan Genelkurmay Başkanı General Asim Munir'in daveti üzerine gerçekleştiğini bildirirken, görüşmenin amacına veya süresine ilişkin herhangi bir ayrıntı vermedi.

Bu gelişme, Pakistan'ın ABD, İsrail ve İran arasında yaşanan ve Lübnan'a da sıçrayan çatışmaların sona erdirilmesi ile kalıcı bir barış anlaşmasına ulaşılması amacıyla yürüttüğü arabuluculuk çabalarını sürdürdüğü bir dönemde geldi. - BEYRUT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı