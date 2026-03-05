Lübnan, İran Devrim Muhafızları Ordusu üyelerini sınır dışı edecek

Lübnan'da askeri faaliyetlerde bulunan İran Devrim Muhafızları Ordusu üyeleri, gözaltına alınacak ve sınır dışı edilecek.

Lübnan, İsrail'in saldırıları sürerken, İran Devrim Muhafızları Ordusu'na karşı harekete geçti. Lübnan Enformasyon Bakanı Paul Morcos kabine toplantısının ardından Lübnan Başbakanı Nawaf Salam'ın açıklamasını basınla paylaştı.

Morcos, Lübnan'da askeri faaliyetlerde bulunan İran Devrim Muhafızları Ordusu üyelerini gözaltına alınacağını ve sınır dışı edileceğini duyurdu. Morcos, Lübnan hükümetinin Lübnan'da İranlı güçlerin bulunup bulunmadığını tespit edip etmediğini belirtmedi. Söz konusu açıklama ile Lübnan ilk kez Lübnan topraklarında İran askeri güçlerinin varlığından bahsetmiş oldu. - BEYRUT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı