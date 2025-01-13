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Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Aoun, Yeni Hükümeti Kurmak İçin Nawaf Salam'ı Görevlendirdi

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Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Aoun, iki yıldır süren siyasi krizin ardından yeni hükümeti kurma görevini Uluslararası Adalet Divanı Başkanı Nawaf Salam'a verdi. Salam, 2022 yılında başbakanlık için yarışmış ancak kaybetmişti.

Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Aoun, Uluslararası Adalet Divanı (UAD) Başkanı Nawaf Salam'ı yeni hükümeti kurmakla görevlendirdi.

Lübnan'da 2 yıldır devam eden siyasi krizin ardından cumhurbaşkanı olarak seçilen Joseph Aoun, yeni hükümeti kurma görevini verdiği ismi açıkladı. Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan açıklamada, Aoun'un milletvekilleriyle yaptığı istişarelerin ardından yeni hükümeti kurma görevini Lübnan uyruklu Uluslararası Adalet Divanı (UAD) Başkanı Nawaf Salam'a verdiği duyurularak, "Cumhurbaşkanı, şu anda yurtdışında olduğunu bildiği Yargıç Nawaf Salam'ı hükümeti kurmakla görevlendirmek üzere çağırdı. Kendisinin yarın ülkeye dönmesine karar verildi" denildi.

Salam, 2022 yılında mevcut Başbakan Necib Mikati ile başbakanlık koltuğu için yarışmış, parlamentoda yapılan oylamada Salam 25 milletvekilinin desteğini alarak yarışı kaybetmişti. Mikati, meclis istişareleri sırasında 128 milletvekilinden 54'ünün desteğini alarak başbakanlık görevine seçilmişti. - BEYRUT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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