Lübnan Başbakanı Salam: 'İsrail'in tamamen çekilmesini içermeyen hiçbir anlaşmaya imza atmayacağız'

Lübnan Başbakanı Nawaf Salam, Lübnan ile ABD arasındaki bugün yapılacak doğrudan görüşme öncesinde Washington Post'a röportaj verdi. Başbakan Salam, İsrail güçlerinin Lübnan'dan "tamamen çekilmesini" içermeyen hiçbir anlaşmayı imzalayamayacaklarını işaret etti. Salam, "Lübnanlı yerinden edilmiş insanların geri dönmesine izin verilmeyen, yıkılan köylerin ve kasabaların yeniden inşa edilemediği sözde bir tampon bölgeyle, bir İsrail varlığıyla yaşayamayız" dedi. Salam, "Başkan Donald Trump yönetimindeki ABD yönetimi, (İsrail'e) taleplerini azaltması ve ülkedeki işgaline son vermesi için baskı uygulamalıdır. Bu müzakerelere ABD'nin İsrail üzerinde nüfuz sahibi olabilecek taraf olduğuna inanarak giriyoruz. Ateşkesin sağlanmasında rolleri kritikti ve İsrail üzerindeki nüfuzlarını kullanmaya devam edeceklerini umuyoruz" diye konuştu.

"Hizbullah'ın silahsızlandırılması bir gecede olmaz"

İsrail ve Batı ülkelerinin temel taleplerinden biri olan Hizbullah'ın silahsızlandırılması konusunda ilişkin Salam, bunun kademeli bir süreç olduğunu, bir gecede gerçekleştirilecek bir olay olmadığını vurguladı. Salam, "Silahsızlanma bir süreçtir, bir gecede olacak bir şey değil. Ancak daha da önemlisi, ciddiyetimizi gösterdik. Bunu başarmanın tek yolu orduyu güçlendirmektir" dedi. Salam, Lübnan'ın ordusunu teçhizat ve eğitimle güçlendirmek için Washington ve Paris de dahil olmak üzere ortaklarından yardım istediğini söyledi.

Salam ayrıca Lübnan'ın masaya oturarak taviz vermediğini de sözlerine ekledi. Salam, "Müzakereler yoluyla neler başarabileceğimizi bilmiyorum, ama ne istediğimizi biliyorum" ifadelerini kullandı. - PARİS

