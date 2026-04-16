Lübnan Başbakanı Salam: "Trump'ın ilan ettiği ateşkesi memnuniyetle karşılıyorum"

Lübnan Başbakanı Nawaf Salam, ABD Başkanı Donald Trump tarafından Lübnan ve İsrail arasında duyurulan ateşkesin ardından açıklamada bulundu. Nawaf, "ABD Başkanı Donald Trump'ın ilan ettiği ateşkesi memnuniyetle karşılıyorum. Bu, savaşın ilk gününden bu yana üzerinde çalıştığımız ve Salı günü Washington'daki görüşmemizin de temel hedefi olan, Lübnan için hayati bir talepti" dedi.

İsrail saldırılarında hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı dileyen Nawaf, saldırıları nedeniyle yerinden edilenlerin evlerine en kısa sürede dönmesini temenni etti. Nawaf ayrıca, "Ayrıca bu sonuca ulaşılmasında katkı sağlayan tüm bölgesel ve uluslararası çabalara, başta ABD, Fransa ve Avrupa Birliği ülkeleri olmak üzere, tüm Arap kardeş ülkelere; özellikle Suudi Arabistan, Mısır, Katar ve Ürdün'e teşekkür ediyorum" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail ile Lübnan'ın bu gece TSİ 00.00 itibarıyla başlayacak olan 10 günlük ateşkes konusunda anlaştığını duyurmuştu. - BEYRUT

