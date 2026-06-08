Lübnan Başbakanı Salam: "İsrail, ateşkes süresicinde Lübnan'a 3 bin 500 kez saldırı gerçekleştirdi"

Lübnan Başbakanı Nawaf Salam, İsrail'in ateşkes süresicinde Lübnan'a 3 bin 500 kez saldırı gerçekleştirdiğini söyledi.

İsrail ordusu, 17 Nisan'da yürürlüğe giren ve 17 Mayıs itibarıyla 45 gün uzatılan ateşkese rağmen Lübnan'a saldırılarına devam ediyor. Lübnan Başbakanı Nawaf Salam, ABD'nin 16 Nisan'da ateşkes ilan etmesinden bu yana İsrail'in Lübnan'a 3 bin 491 hava saldırısı ve yüzlerce kontrollü patlama gerçekleştirdiğini söyledi. Salam kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, 17 Nisan 7 Haziran tarihleri arasında İsrail'in 3 bin 491 hava saldırısı 407 kontrollü patlama ve 6 "yerle bir etme" operasyonu gerçekleştirdiğini ve bu operasyonlar sonucunda Lübnan'ın en güney şeridindeki bazı köylerin tamamen yerle bir edildiğini söyledi. Lübnan'ın ateşkesi sürdürmeye çalıştığını kaydeden Salam, İran ve İsrail arasındaki son gerginliğin yeni göç dalgalarına yol açtığını ve bunun da Lübnan'ın kaçan aileleri ağırlama kapasitesini zorladığını söyledi.

Lübnan nüfusunun savaşın 2 Mart'ta başlamasından bu yana İsrail'in Lübnan genelindeki hava saldırıları ve tahliye uyarıları nedeniyle Lübnan nüfusunun beşte birini oluşturan 1 milyondan fazla insan yerinden edildi. - BEYRUT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı