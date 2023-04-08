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Limitsiz iddia: 'Muharrem İnce yüzde 5'i geçer mi, geçemez mi?'

Limitsiz iddia: "Muharrem İnce yüzde 5'i geçer mi, geçemez mi?"

Politika Haberleri

Bursa'da üç vatandaş, Memleket Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin ilk turda alacağı oy üzerinden takım elbisesine iddiaya girerek, aralarında sözleşme imzaladı O anları ise videoya çekerek kayıt altına aldılar.

Bursa'da üç vatandaş, Memleket Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin ilk turda alacağı oy üzerinden takım elbisesine iddiaya girerek, aralarında sözleşme imzaladı O anları ise videoya çekerek kayıt altına aldılar.

Bursa'da üç vatandaş, Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin ilk turda alacağı oy oranı üzerinden iddiaya girdi.

İznik ilçesinde yaşayan Hakan Belli adlı vatandaş, 14 Mayıs'ta yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı seçiminde, Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin alacağı oy yüzde 5'i geçmez diyerek, arkadaşları Ömer Şener ve Orhan Dursun ile limit olmadan takım elbisesine iddiaya girdi. 'Caymak yok' diyen üç arkadaş, aralarında bir de sözleşme imzaladı. O anları ise videoya çekerek kayıt altına aldılar. - BURSA

Seçim Sonuçları

Bursa Seçim Sonuçları
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Memleket Partisi Muharrem İnce Bursa Politika Haberler

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