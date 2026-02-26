Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Yabancı Liderler Doğum Günü Kutlaması

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayan çok sayıda yabancı ülke liderleri doğum gününü kutladı.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayan çok sayıda yabancı ülke liderleri doğum gününü kutladı. Liderlere teşekkür eden Erdoğan, ikili ilişkilerin geliştirilmesi konusundaki kararlılığını iletti.

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Bosna-Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Boşnak Üyesi Denis Becirovic ve Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile ayrı ayrı telefon görüşmeleri gerçekleştirdi. Liderler görüşmelerde Cumhurbaşkanımızın doğum gününü kutladı. Cumhurbaşkanımız da liderlere teşekkür etti. Cumhurbaşkanımız görüşmelerde Türkiye ile ilgili ülkeler arasındaki ikili ilişkilerin daha ileri taşınması noktasındaki kararlılıklarını belirttiler" ifadelerine yer verildi.

