Libya Temsilciler Meclisi, BM Libya Özel Temsilcisi Bathily'e çağrıda bulundu

Libya Temsilciler Meclisi, Birleşmiş Milletler Libya Özel Temsilcisi Abdoulaye Bathily'e makamını Libyalı taraflar arasındaki diyaloğu kolaylaştırmak için kullanma ve yetkilerini aşmama çağrısında bulundu.

Libya Temsilciler Meclisi (TM), Birleşmiş Milletler (BM) Libya Özel Temsilcisi Abdoulaye Bathily'e "makamını Libyalı taraflar arasındaki diyaloğu kolaylaştırmak için kullanma ve yetkilerini aşmama" çağrısında bulundu.

TM Dış ve Uluslararası İlişkiler Komisyonundan yapılan yazılı açıklamada, Bathily'nin, Libya'nın geleceğinin TM ve Devlet Yüksek Konseyine bağlı kalmaması yolundaki sözlerine tepki geldi.

Açıklamada, Bathily'e makamını Libyalı taraflar arasındaki diyaloğu kolaylaştırmak için kullanma ve yetkilerini aşmama çağrısı yapıldı.

Komisyon ayrıca Bathily'den "sorumsuzca basın açıklamaları dizisi yerine olumlu öneriler sunmasını" istedi.

Konuya ilişkin BM yetkilisinden henüz açıklama gelmedi.

BM Temsilcisi Bathily, 30 Temmuz'da başkent Trablus'ta hükümet yetkilileri ve kanaat önderleri ile görüşmesinde ülke geleceğinin TM ve Devlet Yüksek Konseyine değil, vatandaşın beklentilerine bağlı olması gerektiğini ifade etmişti.

Libya'da bulunma nedenlerinin "birilerini kayırmak" olmadığının altını çizen Bathily, "Yeni Libya'nın inşasının tek yolu, parlamento üyelerini ve devlet başkanını belirleyecek seçimlerin gerçekleşmesidir. Yeni hükümet seçilince ülkeye istikrar gelmiş olacak. Libya'da yeni geçiş süreçleri veya yeni geçici hükümetleri talep edenler ise pastanın bölünmesini istiyorlar ve tarih de onları hatırlayacaktır." ifadelerini kullanmıştı.