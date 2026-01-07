Haberler

Bakan Uraloğlu: "(Ankara'da düşen uçak) Kara kutu ve ses kayıt cihazları ikisi de hasarlanmış, uçağın kara kutusu İngiltere'de incelenecek"

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Libya heyetini taşırken düşen uçağın kara kutusunun ve ses kayıt cihazının hasar gördüğünü belirtti. İngiltere'de incelenecek olan bu cihazlarla ilgili sürecin zaman alacağı açıklandı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Libya heyetini taşırken Ankara'da düşen uçağın ses kayıt cihazı ve kara kutusunun hasar aldığını ve İngiltere'de inceleneceğini ifade etti.

Bakan Uraloğlu, TBMM'de AK Parti Grup Toplantısı öncesinde gazetecilerin sorularını cevapladı. Uraloğlu, Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed Ali Ahmed AL-Haddad ve beraberindeki heyeti Trablus'a götürmek için Ankara'dan havalanan ve bir süre sonra düşen özel jetin kara kutusu ve ses kayıt cihazının hasar aldığını belirterek, "Oradaki kara kutu ve ses kayıt cihazları her ikisi de hasarlanmış. Bunu dünyada çözebilen 4 ülke var. 4 ülkeden birisine bizim arkadaşlarımızın Libya tarafının ve uçak üreticisi olan ülke tarafının refakat etmesiyle, İngiltere'de işlemin yapılmasıyla ilgili arkadaşlar karar aldı" dedi.

İnceleme işlemlerinin zaman alacağını aktaran Uraloğlu, "Elbette Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımız yürütüyordu soruşturmayı. Bir karar aldı. Bu minvalde devam edeceğiz. Bu biraz zaman alacak bir işlemdir. Bugünlerde heyetimizi görevlendirdik. İngiltere'ye gidecekler ve bütün bahsettiğim taraflarla beraber süreci yakından takip edecekler ama muhtemelen ayı bulacaktır, belki biraz daha fazla olacaktır" açıklamasında bulundu. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
3 milletvekili AK Parti'ye katıldı! Rozetlerini Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı

Yeni yılın ilk toplantısında sürpriz! 3 vekil AK Parti'ye katıldı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Vali Köşger: Adana'da kasten yaralama suçu bir yılda 7 bin 994'ten 7 bin 988'e geriledi

Yer Adana! Valinin övünerek verdiği rakama bakın
Görüntü gece yarısı çekildi: Kurdu gören Sivas kangalının yaptıkları olay oldu

Kurdu gören Sivas kangalının görüntüsü olay oldu
Kuyumcularda nakit devri bitiyor! İşte yeni sistemin detayları

Kuyumcularda nakit devri bitiyor! İşte yeni sistemin detayları
Okul merdiveni buz pistine döndü, Şahinbey Belediyesi olan bitene kayıtsız

Okul merdiveni buz pistine döndü, belediye ekipleri uyuyor
Vali Köşger: Adana'da kasten yaralama suçu bir yılda 7 bin 994'ten 7 bin 988'e geriledi

Yer Adana! Valinin övünerek verdiği rakama bakın
Adalet Bakanı Tunç: Yeni infaz düzenlemesi söz konusu değil

Adalet Bakanı Tunç'tan tartışmalara nokta: Yeni pakette olmayacak
Kayıp 6 günün esrarı çözüldü! Şara, 12 dakika süren çatışmada yaralanmış

Markette "İyiyim" pozu verdi ama ortaya atılan iddia hayli vahim