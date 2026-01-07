Bakan Uraloğlu: "(Ankara'da düşen uçak) Kara kutu ve ses kayıt cihazları ikisi de hasarlanmış, uçağın kara kutusu İngiltere'de incelenecek"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Libya heyetini taşırken Ankara'da düşen uçağın ses kayıt cihazı ve kara kutusunun hasar aldığını ve İngiltere'de inceleneceğini ifade etti.

Bakan Uraloğlu, TBMM'de AK Parti Grup Toplantısı öncesinde gazetecilerin sorularını cevapladı. Uraloğlu, Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed Ali Ahmed AL-Haddad ve beraberindeki heyeti Trablus'a götürmek için Ankara'dan havalanan ve bir süre sonra düşen özel jetin kara kutusu ve ses kayıt cihazının hasar aldığını belirterek, "Oradaki kara kutu ve ses kayıt cihazları her ikisi de hasarlanmış. Bunu dünyada çözebilen 4 ülke var. 4 ülkeden birisine bizim arkadaşlarımızın Libya tarafının ve uçak üreticisi olan ülke tarafının refakat etmesiyle, İngiltere'de işlemin yapılmasıyla ilgili arkadaşlar karar aldı" dedi.

İnceleme işlemlerinin zaman alacağını aktaran Uraloğlu, "Elbette Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımız yürütüyordu soruşturmayı. Bir karar aldı. Bu minvalde devam edeceğiz. Bu biraz zaman alacak bir işlemdir. Bugünlerde heyetimizi görevlendirdik. İngiltere'ye gidecekler ve bütün bahsettiğim taraflarla beraber süreci yakından takip edecekler ama muhtemelen ayı bulacaktır, belki biraz daha fazla olacaktır" açıklamasında bulundu. - ANKARA