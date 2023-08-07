Libya Devlet Yüksek Konseyi'nin Yeni Başkanı Muhammed Tekale'den Ulusal Uzlaşı ve Seçimlere Hazırlık Açıklaması

Libya Devlet Yüksek Konseyi'nin yeni başkanı Muhammed Tekale, Libya'nın ulusal uzlaşının sağlanması ve seçimlere hazırlık aşamasında olduğunu belirtti. Tekale, Libyalıların birlik olması gerektiğini vurgulayarak, devlet kurumlarının güven ortamının oluşması için çalışması gerektiğini ifade etti. Konsey olarak ulusal uzlaşının sağlanması için çalışacaklarını söyleyen Tekale, yeni dönemin Libyalıların hayalini kurduğu seçim sürecine hazırlık aşaması olacağını belirtti.

Libya Devlet Yüksek Konseyi'nin yeni Başkanı Muhammed Tekale, Libya'yı bekleyen yeni dönemin, ulusal uzlaşının sağlanması ve seçimlere hazırlık aşaması olacağını söyledi.

Tekale'nin, başkanlığa seçilmesinin ardından yaptığı konuşma Konsey'in Facebook sayfasında yayımlandı.

Libya'nın pek çok uluslararası ve bölgesel müdahaleye maruz kaldığını ve Orta Doğu ile Afrika'nın, Libya'yı da etkileyen çalkantılı bir dönemden geçtiğini kaydeden Tekale, "Ülkemizi savaşların şerrinden korumamız için Libyalıların birlik olmasını sağlamamız gerekiyor." dedi.

Devlet kurumlarını Libyalılar arasında güven ortamının oluşması için çalışmaya çağıran Tekale, "Yeni dönem, Libyalıların hayalini kurduğu seçim sürecine hazırlık aşaması olacaktır ve Konsey, bu yüce hedefe ulaşmak için çalışacaktır." ifadelerini kullandı.

Tekale, başkanlığı döneminde Konsey olarak, ulusal uzlaşının sağlanması için çalışacaklarını kaydetti.

Devlet Yüksek Konseyi'nde dün düzenlenen oylamayla Tekale yeni başkan olmuştu.

BM öncülüğündeki Libya Siyasi Diyalog Forumu'nun Kasım 2020'deki toplantılarında, ülkede devlet başkanlığı ve parlamento seçimlerinin 24 Aralık 2021'de yapılmasına karar verilmiş ancak seçimler planlanan tarihte yapılamamıştı.