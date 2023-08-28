Libya Başkanlık Konseyi, Dışişleri Bakanı'nın İsrail ile görüşmesini sorguluyor

Libya Başkanlık Konseyi, Libya Ulusal Birlik Hükümeti'nden Dışişleri Bakanı Necla el-Menguş'un İsrail Dışişleri Bakanı Eli Cohen ile İtalya'daki görüşmesine ilişkin açıklama talep etti.

Libya Başkanlık Konseyi Başkanlığı, Libya Ulusal Birlik Hükümeti'nden Dışişleri Bakanı Necla el-Menguş'un İsrail Dışişleri Bakanı Eli Cohen ile İtalya'daki görüşmesine ilişkin açıklama talep etti.

Libya resmi haber ajansı LANA'ya konuşan Başkanlık Konseyi Başkanlığı Resmi Sözcüsü Necva Vehibe, Menguş'un İsrail Dışişleri Bakanı ile görüşmesinin Libya'nın dış politika sabiteleri ile örtüşmediğini kaydetti.

Libya'nın dış politikasının değişmez tutum ve prensiplerinin takibinin Başkanlık Konseyi'nde olduğunu hatırlatan Vehibe, hükümetten bahsi geçen görüşmenin detaylarının talep edildiğini ifade etti.

Vehibe, hükümetten görüşme nedeniyle gereken bütün yasal müeyyide ve adımların atılmasının da istendiğini kaydetti.

?- Menguş İtalya'da İsrail Dışişleri Bakanı ile görüşmüştü

İsrail Dışişleri Bakanlığından dün yapılan yazılı açıklamada, "İsrail ve Libya dışişleri bakanları arasında tarihi bir toplantı" yapıldığı belirtilmişti.

Görüşmenin "tarihi" olarak nitelendirildiği açıklamada, Dışişleri Bakanı Cohen'in geçen hafta İtalya'nın başkenti Roma'da Libyalı mevkidaşı Menguş ile bir araya geldiği toplantının "iki ülke arasında işbirliği ve ilişki olanaklarının incelenmesini" amaçladığı kaydedilmişti.

Görüşmenin, iki ülke dışişleri bakanları arasında yapılan "ilk toplantı" olduğuna dikkat çekilen açıklamada, "Toplantıda bakanlar, iki ulus arasındaki tarihi bağları, Libya Yahudilerinin mirasını, ülkeler arasındaki işbirliği olasılığını, İsrail'in insani konularda, tarım, su yönetimi ve daha pek çok konuda verebileceği yardımı tartıştı." ifadeleri kullanılmıştı.

Bakan Menguş açığa alındı

Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, Dışişleri Bakanı Necla el-Menguş'u İsrail Dışişleri Bakanı Eli Cohen ile görüşmesi nedeniyle açığa almıştı.

Hükümet tarafından açıklanan kararnamede, "Menguş'un açığa alındığı ve hakkında soruşturma açılmasına karar verildiği" ifadeleri yer almıştı.

Libya İsrail'i tanımıyor

Kuzey Afrika ülkesi Libya, İsrail'i tanımıyor ve Tel Aviv ile diplomatik ilişkileri bulunmuyor. Libya pasaportunda "işgal altındaki Filistin toprakları (İsrail) dışında bütün ülkelere gidebilir" notu bulunuyor. Ayrıca İsrail ile ilişki kurmak kanunen yasak ve cezai müeyyideye tabi.

Libya'da 1957 yılı 62 sayılı "İsrail'i Boykot Kanunu" adıyla bilinen yasanın ilk maddesinde, "Gerçek ya da tüzel kişilerin, İsrail'deki kişi veya kurumlarla, onlara bağlı çalışanlarla herhangi bir anlaşma yapması yasaktır." ifadeleri yer alıyor.

Kanunun 7. maddesinde, buna aykırı davrananların "3 yıldan az, 10 yıldan çok olmamak kaydıyla hapis cezasına çarptırılacağı" kaydediliyor.