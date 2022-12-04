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LGBT'ye "Tercih meselesi" demişti! Sözleri tepki çeken Özdağ hassas bir konuya dikkat çekerek ateş püskürdü

Politika Haberleri

Zafer Partisi Lideri Ümit Özdağ, katıldığı bir Youtube yayınında kendisine sorulan LGBT ile ilgili soruya "Tercih meselesi" yanıtını vermişti. Özdağ'ın bu yanıtı sosyal medyada büyük tepki topladı. Öte yandan Özdağ yaşanan gelişmelerle ilgili yeni bir açıklamada bulunarak "Kuran kurslarında tecavüze uğrayan çocuklara susan sizsiniz. Bir defadan bir şey olmaz diyenlere susan sizsiniz. Erkek çocuklarını dağa götürüp zina değil diye tecavüz eden Taliban ile kucaklaşan sizsiniz" dedi.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, bir Youtube kanalında kendisine sorulan Lgbt'ye ilişkin soruyu yanıtladı. Özdağ konuyla ilgili " Lgbt'ye kimsenin söz söyleme hakkı yok. Bu bir tercih meselesi" ifadesini kullandı.

TEPKİ TOPLADI

Özdağ'ın yaptığı bu açıklamada sosyal medyada kullanıcılar tarafından tepkiyle karşılandı. Gelen tepkilere yine sosyal medya üzerinden cevap veren Özdağ Kuran kurslarında yaşanan skandalları işaret etti.

Özdağ'ın açıklaması şöyle:

"Kuran kurslarında tecavüze uğrayan çocuklara susan sizsiniz. Bir defadan bir şey olmaz diyenlere susan sizsiniz. Erkek çocuklarını dağa götürüp zina değil diye tecavüz eden Taliban ile kucaklaşan sizsiniz. LGBT konuşsa bazılarınızın sokağa çıkamayacağı söyleniyor."

Haberler.com / Bilsay Özer - Politika

Zafer Partisi Ümit Özdağ LGBT Politika Güncel Haberler

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