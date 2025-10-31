Haberler

Letonya, İstanbul Sözleşmesi'nden Çekilmeyi Onayladı

Güncelleme:
Letonya parlamentosu, kadınlara yönelik şiddetle mücadelede uluslararası standart kabul edilen İstanbul Sözleşmesi'nden çekilme tasarısını onayladı. Tasarı, Cumhurbaşkanı Edgars Rinkevics tarafından imzalandığında Letonya, İstanbul Sözleşmesi'nden çekilen ilk Avrupa Birliği ülkesi olacak.

Kuzey Avrupa ülkesi Letonya'da parlamento, kadına karşı şiddet ve aile içi şiddet konularında temel standartları ve devletlerin bu konudaki yükümlülüklerini belirleyen İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmeye yönelik hazırlanan yasa tasarısını oyladı. Muhalefetin sunduğu tasarı, 100 sandalyeli parlamentoda 56 "evet" oyuyla kabul edildi. 32 milletvekili "hayır" oyu kullanırken, 2 milletvekili çekimser kaldı. İktidardaki üç koalisyon partisinden biri olan Yeşiller ve Çiftçiler Birliği, Letonya Başbakanı Evika Silina'dan uzaklaşarak muhalefete destek verdi. Yeşiller ve Çiftçiler Birliği Partisi Milletvekili Gunars Gutris yaptığı açıklamada, "Bu durum aile içi şiddeti hiçbir şekilde etkilemeyecek. Aile içi şiddete karşı koruma tedbirleri, İstanbul Sözleşmesi'nden önce de Letonya yasalarında vardı" dedi.

Tasarının Letonya Cumhurbaşkanı Edgars Rinkevics tarafından imzalanması gerekiyor. Tasarının onaylanması durumunda Letonya, İstanbul Sözleşmesinden çekilen ilk Avrupa Birliği (AB) ülkesi olacak.

Avrupa'daki muhafazakar gruplar ve siyasi partiler, İstanbul Sözleşmesi'nin "cinsiyet ideolojisini" desteklediğini, cinsel deneyleri teşvik ettiğini ve çocuklara zarar verdiğini savunuyor.

Anlaşmadan çekilen ikinci ülke olacak

Avrupa Konseyi tarafından oluşturularak 2011 yılında İstanbul'da imzaya açılan ve 2014'te yürürlüğe giren İstanbul Sözleşmesi, Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin çoğu tarafından imzalanıp onaylanmıştı. Sözleşmeyi 2023 yılında onaylayan Letonya, çekilen ikinci ülke olma yolunda. Türkiye ise 2021 yılında anlaşmadan çekilmişti.

Polonya 2020 yılında anlaşmadan çekilme sürecini başlattı, ancak daha sonra yaşanan hükümet değişikliğiyle söz konusu adım iptal edilmişti. Çekya parlamentosu da 2021 yılında imzalanan sözleşmeden çekilme kararını geçtiğimiz yapılan oylamada reddetmişti. - RİGA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
