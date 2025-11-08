Lavrov: Trump'ın Nükleer Deneme Açıklamaları Belirsiz

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD Başkanı Donald Trump'ın nükleer denemelere yönelik açıklamasına ilişkin, "Trump'ın tam kapsamlı nükleer denemeleri mi kastettiği net değil. Washington'un kamuoyuna yansıyan açıklamaları, Trump'ın ne demek istediği konusunda ortak bir anlayışa sahip olmadıklarını gösteriyor" dedi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rusya'nın nükleer programı kapsamında yeni denemeler yapılmasına ilişkin açıklama yaptı. Lavrov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 5 Kasım Çarşamba günü üst düzey Rus yetkililere muhtemel nükleer silah denemelerine ilişkin öneriler hazırlaması emri verdiğini hatırlatarak, bu süreçte hazırlıkların devam ettiğini ve sonuçların kamuoyuyla paylaşılacağını aktardı.

Putin: "Bu tür bir deneme halinde Rusya da aynı şekilde karşılık verecek"

Putin, 5 Kasım'da Rusya'nın Kapsamlı Nükleer Deneme Yasağı Anlaşması'ndaki yükümlülüklerine her zaman bağlı kaldığını ancak ABD veya herhangi bir nükleer gücün bu tür bir deneme yapması halinde Rusya'nın da aynı şekilde karşılık vereceğini ifade etmişti. Rusya Savunma Bakanı Andrei Belousov da, Rusya'nın Novaya Zemlya'daki test sahasının kısa sürede nükleer silah denemelerine ev sahipliği yapabileceğini söylemişti.

" Washington, Trump'ın ne demek istediği konusunda ortak bir anlayışa sahip değil"

Rus Dışişleri Bakanı ayrıca, ABD Başkanı Donald Trump'ın ABD Savunma Bakanlığı'na (Pentagon) verdiği nükleer denemelere devam talimatına da değindi. Lavrov, "Talimata ilişkin ABD'den diplomatik kanallar yoluyla Rusya'ya herhangi bir açıklama yapılmadı" dedi.

Lavrov, "Konunun nükleer silah taşıyıcılarının test edilmesi veya altkritik denemelerle ilgili olup olmadığı ya da Başkan Trump'ın tam kapsamlı nükleer denemeleri mi kastettiği net değil. Washington temsilcilerinin kamuoyuna yansıyan açıklamaları, Başkan Trump'ın ne demek istediği konusunda ortak bir anlayışa sahip olmadıklarını gösteriyor" ifadelerini kullandı.

Trump "Bazı testler yapacağız" demişti

Trump, 31 Ekim'de gerçekleştirdiği basın açıklamasında, daha önce sosyal medyada yaptığı nükleer testlerle ilgili paylaşımına ilişkin soruları cevaplamıştı. Trump, bir gazetecinin 1992'den bu yana ABD'nin yer altı nükleer patlaması gerçekleştirmediğini hatırlatarak, ABD'nin bu denemelere devam kararı alıp almadığına ilişkin sorusu üzerine, "Çok yakında öğreneceksiniz. Bazı testler yapacağız. Diğer ülkeler yapıyor. Eğer onlar yapıyorsa biz de yapacağız" demişti. Trump, testlerin kapsamı veya yeriyle ilgili ayrıntı vermekten kaçınarak, Pentagon'a nükleer denemelere başlanması talimatı verdiğini belirtmiş ve "Ne yaptığımızı, nerede yaptığımızı tam olarak biliyorum ama henüz bir şey söylemeyeceğim" demişti.

Altkritik testler, nükleer reaksiyonun gerçekleşmediği ve nükleer kapasiteye sahip ülkeler tarafından nükleer silah stoklarının güvenliği ile operasyonel hazırlığını korumak amacıyla yapılan testlerdir. - MOSKOVA