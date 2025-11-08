Haberler

Lavrov: Trump'ın Nükleer Deneme Açıklamaları Belirsiz

Lavrov: Trump'ın Nükleer Deneme Açıklamaları Belirsiz
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD Başkanı Trump'ın nükleer deneme açıklamalarının belirsiz olduğunu ve Washington'un bu konuda ortak bir anlayışa sahip olmadığını söyledi. Ayrıca Putin, nükleer silah denemelerine hazırlık yapıldığını belirtti.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD Başkanı Donald Trump'ın nükleer denemelere yönelik açıklamasına ilişkin, "Trump'ın tam kapsamlı nükleer denemeleri mi kastettiği net değil. Washington'un kamuoyuna yansıyan açıklamaları, Trump'ın ne demek istediği konusunda ortak bir anlayışa sahip olmadıklarını gösteriyor" dedi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rusya'nın nükleer programı kapsamında yeni denemeler yapılmasına ilişkin açıklama yaptı. Lavrov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 5 Kasım Çarşamba günü üst düzey Rus yetkililere muhtemel nükleer silah denemelerine ilişkin öneriler hazırlaması emri verdiğini hatırlatarak, bu süreçte hazırlıkların devam ettiğini ve sonuçların kamuoyuyla paylaşılacağını aktardı.

Putin: "Bu tür bir deneme halinde Rusya da aynı şekilde karşılık verecek"

Putin, 5 Kasım'da Rusya'nın Kapsamlı Nükleer Deneme Yasağı Anlaşması'ndaki yükümlülüklerine her zaman bağlı kaldığını ancak ABD veya herhangi bir nükleer gücün bu tür bir deneme yapması halinde Rusya'nın da aynı şekilde karşılık vereceğini ifade etmişti. Rusya Savunma Bakanı Andrei Belousov da, Rusya'nın Novaya Zemlya'daki test sahasının kısa sürede nükleer silah denemelerine ev sahipliği yapabileceğini söylemişti.

" Washington, Trump'ın ne demek istediği konusunda ortak bir anlayışa sahip değil"

Rus Dışişleri Bakanı ayrıca, ABD Başkanı Donald Trump'ın ABD Savunma Bakanlığı'na (Pentagon) verdiği nükleer denemelere devam talimatına da değindi. Lavrov, "Talimata ilişkin ABD'den diplomatik kanallar yoluyla Rusya'ya herhangi bir açıklama yapılmadı" dedi.

Lavrov, "Konunun nükleer silah taşıyıcılarının test edilmesi veya altkritik denemelerle ilgili olup olmadığı ya da Başkan Trump'ın tam kapsamlı nükleer denemeleri mi kastettiği net değil. Washington temsilcilerinin kamuoyuna yansıyan açıklamaları, Başkan Trump'ın ne demek istediği konusunda ortak bir anlayışa sahip olmadıklarını gösteriyor" ifadelerini kullandı.

Trump "Bazı testler yapacağız" demişti

Trump, 31 Ekim'de gerçekleştirdiği basın açıklamasında, daha önce sosyal medyada yaptığı nükleer testlerle ilgili paylaşımına ilişkin soruları cevaplamıştı. Trump, bir gazetecinin 1992'den bu yana ABD'nin yer altı nükleer patlaması gerçekleştirmediğini hatırlatarak, ABD'nin bu denemelere devam kararı alıp almadığına ilişkin sorusu üzerine, "Çok yakında öğreneceksiniz. Bazı testler yapacağız. Diğer ülkeler yapıyor. Eğer onlar yapıyorsa biz de yapacağız" demişti. Trump, testlerin kapsamı veya yeriyle ilgili ayrıntı vermekten kaçınarak, Pentagon'a nükleer denemelere başlanması talimatı verdiğini belirtmiş ve "Ne yaptığımızı, nerede yaptığımızı tam olarak biliyorum ama henüz bir şey söylemeyeceğim" demişti.

Altkritik testler, nükleer reaksiyonun gerçekleşmediği ve nükleer kapasiteye sahip ülkeler tarafından nükleer silah stoklarının güvenliği ile operasyonel hazırlığını korumak amacıyla yapılan testlerdir. - MOSKOVA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
KPSS birincisi genç, kuryelik yapıyor

KPSS birincisi böyle görüntülendi
Avukatı açıkladı! Ferdi Tayfur'un gerçek serveti ortaya çıktı

Avukatı Açıkladı! Ferdi Tayfur'un gerçek serveti ortaya çıktı
Okulda 'Andımız' krizi! Müdür susturmaya çalıştı ama öğrenciler durmadı

Okulda "Andımız" krizi! Müdür susturmaya çalıştı ama...
6 kişinin öldüğü yangında tüyler ürperten görüntü: Alevlerin arasından çıkıp geldi

Cehennemden kaçış! Görüntü bu sabah Türkiye'de kaydedildi
KPSS birincisi genç, kuryelik yapıyor

KPSS birincisi böyle görüntülendi
Stanimir Stoilov: Bir gün Vincenzo Montella'yı arayacağım

Stanimir Stoilov: Bir gün Montella'yı arayacağım
Bomba iddia: Gedson Fernandes, Süper Lig'in iki devine haber yolladı

Bomba iddia: Gedson, Süper Lig'in iki devine haber yolladı
Premier Lig'in lideri Arsenal'e 90+4'te büyük şok

Ne maç ama! Premier Lig'in lideri Arsenal'e 90+4'te büyük şok
Trafikte bunu yapanlar yandı: Hem ehliyeti hem aracı gidecek

Trafikte bunu yapanlar yandı: Hem ehliyeti hem aracı gidecek
Erol Bulut'tan oyuncularına sitem: Affetmezler

Oyuncularına flaş sitem
'Davulun efsanesi' Adem Göçer memleketi Kırşehir'de vefat etti

UNESCO unvanlıydı! "Davulun efsanesi" hayatını kaybetti
İndirim izdihamı: Haberi alan mağazanın önündeki kuyruğa koştu

Haberi alan kendini sokağa atınca ortaya bu görüntü çıktı
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan tartışma yaratacak 'kedi' kararı

Savcılıktan tartışma yaratacak karar! Adliyedeki kediler toplanacak
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.