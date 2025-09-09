Lavrov, Milletvekilliği Görevden Alınan Dodik ile Görüştü

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Bosna Hersek'te görevden alınan Sırp lider Milorad Dodik ile Moskova'da gerçekleştirdiği görüşmede, Batı'yı Balkan ülkesinin iç işlerine müdahale etmekle ve Dayton Barış Antlaşması'nı ihlal etmekle suçladı.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Balkan ülkesi Bosna Hersek'te görevden alınan Sırp lider Milorad Dodik'i "Sırp Cumhuriyeti Başkanı" unvanıyla kabul etti. Başkent Moskova'da Dodik ile gerçekleştirdiği toplantının başında açıklama yapan Lavrov, Bosnalı Sırp siyasetçi ve ekibini görmekten mutluluk duyduğunu ifade etti. Dodik'in Bosna Hersek'teki mevcut durumun sorumlusunun Batı olduğunu savunan Lavrov, "Bütün bunlar, Batı'nın Bosna Hersek'in iç işlerine kaba bir şekilde müdahale etmesinin sonucudur. Bu durum, öncelikle üç halkın ve iki entitenin eşit temsiline dair belirlenmiş ilkeler olmak üzere, Dayton'ın prensiplerinin doğrudan ihlalidir" dedi.

Bosna Hersek Yüksek Temsilcisi Christian Schmidt'in atamasının gayrimeşru bir şekilde gerçekleştirildiğini ve Güvenlik Konseyi'nin Schmidt'e yetki vermediğini vurgulayan Lavrov, "Kendisi, buna rağmen Batı'nın talimatlarıyla bazı çözümler uygulayıp dayatmaya çalışmaktadır" şeklinde konuştu.

Lavrov, "Bugünkü toplantıyı, Güvenlik Konseyi'nde Bosna Hersek'teki durumun görüşülmesi öncesinde olup biten her şeyi derinden anlamak ve stratejik açıdan çok önemli görüyoruz" ifadelerini kullandı.

Uluslararası hukukun kendi taraflarında olduğuna inandıklarını vurgulayan Lavrov, "Bugün adil bir çözümle ilgilenen diğer ülkelerle belirli adımlar geliştireceğimizi umuyorum" diye konuştu.

"Putin'e ve Rusya'ya teşekkür etmek istiyorum"

Sırp lider Milorad Dodik ise toplantıdaki açıklamasında, "Bosna Hersek'teki genel durumla ilgili değerlendirmelerinize katılıyorum. Yıllardır muhafaza ettiğiniz tutarlı tutumunuz ve Sırp Cumhuriyeti'ndeki durumla ilgilendiğiniz için size, Başkan Vladimir Putin'e ve Rusya'ya teşekkür etmek istiyorum" dedi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan kınama

Rusya Dışişleri Bakanlığı tarafından görüşmeye ilişkin olarak yayımlanan açıklamada, Moskova'nın Bosna Hersek'in hukuk ve demokrasi yoluna dönmesini desteklediği ifade edilerek, "Batı'nın Dodik'i siyaset sahnesinden silmek için başvurduğu onursuz yöntemlerin kınandığı" belirtildi.

Dodik, 1 yıl hapis ve 6 yıl görevden men cezası almıştı

Bosna Hersek'te ayrılıkçı söylemleriyle bilinen Sırp lider Milorad Dodik, 1992-95 yılları arasındaki savaşa son veren Dayton Barış Antlaşması'nın uygulanmasını gözetmek üzere olağanüstü yetkilerle donatılan Yüksek Temsilcilik Ofisi'nin (OHR) kararlarına saygı göstermediği gerekçesiyle 1 yıl hapis ve 6 yıl da görevden men cezası almıştı. Aleyhindeki hapis cezası para cezasına çevrilen Dodik, kararın Temyiz Mahkemesi tarafından da onanmasının ardından Bosna Hersek Merkez Seçim Komiyonu'nun ağustos ayında aldığı kararla görevden alınmıştı. Dodik'in görevden alınmasının ardından Bosna Hersek'te Sırpların yoğun olarak yaşadığı Sırp Cumhuriyeti Entitesi Başkanlığı için 23 Kasım'da erken seçim yapılacağı duyurulmuş, fakat Sırp lider Dodik, görevine ilişkin kararın halk tarafından verileceğini savunarak bunun için referandum yapılacağını açıklamıştı. - MOSKOVA