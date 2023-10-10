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Laçin Kaymakamlığına atanan Yağmur Şimşek göreve başladı

İçişleri Bakanlığı tarafından atanan 27 yaşındaki Yağmur Şimşek, Laçin Kaymakamlığı görevine başladı. Şimşek, daha önce Muğla ve Şanlıurfa'da görev yapmıştır.