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Kuzey Kore, yapay zeka güdümlü Zam-2.0 torpidosunu su altında test etti

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Kuzey Kore, hedef tespit ve güdümünde yapay zeka kullanan Zam-2.0 adlı süper hızlı torpidonun su altında başarıyla denendiğini açıkladı. Son 5 yılda 180'i aşkın testten geçen sistemin operasyonel seviyeye ulaştığı belirtildi.

Kuzey Kore, hedef tespit ve güdüm sistemlerinde yapay zeka teknolojisini kullanan "Zam-2.0" adlı süper hızlı yeni torpido sistemini su altında başarıyla test ettiğini duyurdu.

Nükleer silah ve balistik füze programları nedeniyle uluslararası kamuoyunun tepkisini çeken Kuzey Kore, dikkat çeken bir silah testi daha gerçekleştirdi. Pyongyang yönetiminden yapılan açıklamada, hedef tespit ve güdüm sistemlerinde yapay zeka teknolojisini kullanan "Zam-2.0" adlı süper hızlı yeni torpido sisteminin su altında başarılı bir şekilde denendiği bildirildi. Söz konusu silah sisteminin son 5 yıl içinde 180'i aşkın performans testine tabi tutulduğu kaydedilirken, 15 Ekim'de yapılan son denemenin torpidonun su altında daha yüksek hız ve menzile ulaşmasını sağlayan roket itki sisteminin performansını doğruladığı vurgulandı. "Zam-2.0" adlı süper hızlı yeni torpido sisteminin operasyonel seviyeye ulaştığı ifade edildi.

Kuzey Kore denizaltıdan füze denemesi gerçekleştirmişti

Kuzey Kore son olarak denizaltıdan fırlatılan iki tür stratejik seyir füzesini 14 Ekim'de Doğu Denizi'nde test ettiğini açıklamıştı. Üst düzey askeri yetkililerin katılımıyla gerçekleştirilen denemenin, su altı savaş sistemlerinin yeteneklerini ve ülkenin askeri caydırıcılığını ortaya koyduğu belirtilmişti. Güney Koreli uzmanlar, Kuzey Kore'nin bu füze denemesini 2023 yılının Eylül ayında tanıtılan ve ülkenin "ilk taktik nükleer saldırı denizaltı" olarak adlandırılan "Hero Kim Kun Ok" isimli denizaltıdan gerçekleştirmiş olabileceği yorumunda bulunmuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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