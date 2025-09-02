Kuzey Kore, Ukrayna Savaşında 2 Bin Asker Kaybı Verdi

Güney Kore Ulusal İstihbarat Servisi'nden (NIS) yapılan açıklamada, Rusya'nın yanında Ukrayna'ya karşı savaşırken öldürülen Kuzey Kore askerlerinin sayısının 2 bine ulaştığı bildirildi.

Kuzey Kore'nin Ukrayna'ya karşı savaşmak üzere Rusya'ya asker göndermesinin yankıları sürerken, Güney Kore istihbaratı Pyongyang yönetiminin Kursk cephesinde verdiği kayıplara dair son verileri paylaştı. Güney Kore Ulusal İstihbarat Servisi'nin (NIS) Ulusal Meclis İstihbarat Komitesi'ne sunduğu raporda, Kuzey Kore'nin verdiği kayıp sayısının geçtiğimiz Nisan ayında 600 olarak tahmin edildiği hatırlatılırken, "Müttefiklerimizle birlikte yaptığımız kapsamlı analizler sonucunda, Kuzey Kore'nin verdiği kayıp sayısının yaklaşık 2 bine ulaştığını değerlendiriyoruz" denildi.

"Kuzey Kore'nin 3'üncü sevkiyat kapsamında 6 bin askerini daha Rusya'ya göndermeyi planladığını biliyoruz"

Kuzey Kore'nin Rusya'ya yeni bir asker sevkiyatı yapmaya hazırlandığı belirtilen raporda, "Kuzey Kore'nin 3'üncü sevkiyat kapsamında 6 bin askerini daha Rusya'ya göndermeyi planladığını ve bin istihkam bölüğü personelinin halihazırda Rusya'ya ulaştığını biliyoruz" ifadeleri kullanıldı. Mevcut Kuzey Kore birliklerinin cephe gerisinde yedek kuvvet olarak konuşlandırıldığı ve burada görev yapan Kuzey Koreli komutanların değişme ihtimalinin bulunduğu aktarıldı.

"10 bin kişilik askeri geçit töreni yapılması bekleniyor"

Pyongyang yönetiminin Kore İşçi Partisi'nin (WPK) 9. kongresini toplamaya hazırlandığı kaydedilen raporda, "Bunun iktidardaki WPK'nın öncülü olarak kabul edilen Kuzey Kore Komünist Partisi Merkez Düzenleme Komitesi'nin kuruluşunun kutlandığı 10 Ekim'de ve gelecek yılın başında yapılması bekleniyor. 10 Ekim'de 10 binden fazla kişinin katılacağı büyük çaplı bir askeri geçit töreni düzenlenebileceği ve 5 yıl aradan sonra ilk kez 100 bin kişinin katılacağı büyük çaplı bir toplu spor gösterisinin yapılabileceği değerlendiriliyor" ifadeleri kullanıldı.

Kuzey Kore Rusya'ya asker göndermişti

Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin geçtiğimiz yılın Haziran ayında Pyongyang'da bir araya gelerek Kapsamlı Stratejik Ortaklık Anlaşması imzalamıştı. Gelişmenin ardından Kuzey Kore Ukrayna'ya karşı savaşmak üzere Rusya'ya asker göndermişti. Rusya'ya yönelik desteklerinin süreceğini vurgulayan Kim, son olarak Ukrayna'ya karşı savaşan askerlerine Kursk cephesinde gösterdikleri başarılardan dolayı kahramanlık nişanı takmıştı. - SEUL