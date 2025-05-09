'Terörsüz Türkiye' sürecinde yeni aşama! Fesih tamam, sıra silahta

Terör örgütü kararını verdi! 'Terörsüz Türkiye' sürecinde yeni aşama
Trump, Netanyahu ile teması kesti! Orta Doğu'da onsuz ilerleyecek

Trump, Netanyahu ile teması kesti! Onsuz ilerleyecek
ABD'den İsrail'e tehdit: Ağır bedel ödersiniz

ABD'den İsrail'e tehdit: Ağır bedel ödersiniz
Dünyaca ünlü JPMorgan bankası altın fiyatı için ezber bozan tahminde bulundu

Dev bankadan altın için ezber bozan tahmin

Kuzey Kore Nükleer Tatbikat Yaptı

Kuzey Kore Nükleer Tatbikat Yaptı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kuzey Kore yönetimi, ABD ve müttefiklerinin askeri hamlelerine tepki olarak nükleer karşı saldırı senaryosu çerçevesinde füze tatbikatı gerçekleştirdi. Lider Kim Jong-un, nükleer gücün her daim hazır tutulması gerektiğini vurguladı.

Kuzey Kore yönetimi, ABD ve müttefiklerinin Kore Yarımadası ve çevresindeki askeri hamlelerine tepki olarak nükleer karşı saldırı senaryosu çerçevesinde füze tatbikatı yapıldığını açıkladı. Ülke lideri Kim Jong-un, "Nükleer gücümüzün muhtemel bir savaşa karşı her daim harekete geçebilecek hazırlık seviyesinde tutulması önemlidir" dedi.

Kuzey Kore yönetiminden dün Japon Denizi istikametine fırlatılan birden çok kısa menzilli balistik füzelere dair açıklama geldi. Açıklamada, ABD ve müttefiklerinin Kore Yarımadası ve çevresindeki askeri hamlelerine tepki olarak "nükleer karşı saldırı senaryosu çerçevesinde füze tatbikatı" yapıldığı bildirildi. Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un bizzat yönettiği tatbikatta, 600 mm çoklu roket sistemleri ve Hwasongpho-11-Ka taktik balistik füzelerinin test edildiği aktarıldı. Ayrıca subaylara "Haekbangashoe" (Nükleer Tetikleyici) yönetim ve kontrol sisteminin nasıl kullanılacağına dair kapsamlı eğitimler verildiği belirtildi. Nükleer silahları devreye sokma prosedürlerinin ele alındığı tatbikatın başarıyla tamamlandığı belirtilen açıklamada, "Komuta ve mobilizasyon sistemimizin nükleer kriz durumlarında hızlı ve etkili şekilde karşılık verebilme yeteneğine sahip olduğu teyit edildi" denildi.

Kim'den orduya "taktik nükleer silah" talimatı

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, tatbikat sırasında yaptığı konuşmada ülkenin nükleer gücünün önemine vurgu yaparak, "Nükleer gücümüzün muhtemel bir savaşa karşı her daim harekete geçebilecek hazırlık seviyesinde tutulması önemlidir. Uzun menzilli hassas vuruş kabiliyetlerimizin artırılması ve silah sistemlerimizin verimliliğinin sürekli geliştirilmesi gerekmektedir" ifadelerini kullandı.

Topçu birliklerinin vurucu gücünü artırmayı "stratejik bir öncelik" olarak tanımlayan Kim, taktik nükleer silah sistemlerinin güvenilirliğini daha da arttırma ve Kuzey Kore ordusunun operasyonel alanını genişletme talimatı verdi.

Hwasong-11, uluslararası alanda KN-23 olarak biliniyor. Ukrayna ve Batılı yetkililer, Kuzey Kore'nin kısa menzilli balistik füze serisinin Rusya'ya verildiğini ve Ukrayna'yı vurmak için kullanıldığını belirtiyor.

Kuzey Kore birden çok füze fırlatmıştı

Güney Kore ve Japonya, dün Kuzey Kore'nin Japon Denizi istikametine birden çok kısa menzilli balistik füze fırlattığını açıklamıştı. Japonya'nın münhasır ekonomik bölgesinin dışına denize düşen füzelerin herhangi bir hasara yol açmadığı belirtilmişti. Pyongyang'ın son hamlesi, Kore Yarımadası ve çevresinde güvenlik endişelerini artırmıştı. - PYONGYANG

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Adana'da seyyar satıcıdan zehir saçan ticaret

Burası Hindistan değil Türkiye! Seyyar satıcıdan zehir saçan ticaret
Yıllar sonra Süper Lig'e çıkan takım Galatasaray'ın eski yıldızını alıyor

Yıllar sonra Süper Lig'e çıkan takım Galatasaray'ın eski yıldızını alıyor
Yeni Papa 14. Leo, Trump karşıtı çıktı

Yeni Papa'nın sevmediği lider! Paylaşımları ortaya çıktı
Kadir İnanır, Hülya Koçyiğit ve eşi Selim Soydan'a dava açtı

Kadir İnanır yakın dostu Hülya Koçyiğit ve eşine dava açtı
Ali Koç'un canlı yayında açıkladığı 4 yıldız futbolcu ortaya çıktı

Ali Koç'un canlı yayında açıkladığı 4 yıldız futbolcu ortaya çıktı
Türkiye'de otomotiv fabrikası kuracak olan BYD planlarını değiştirdi

Planlar değişti! Türkiye'de yeni otomotiv fabrikası kuracaklardı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.