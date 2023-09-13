Kuzey Kore liderinin Putin ile yapacağı görüşme öncesi oturacağı koltuğun dayanıklılığı kontrol edildi

Kuzey Kore lideri Kim Jong Un, Putin ile yapacağı zirvede oturacağı koltuğun dayanıklılığı korumalar tarafından kontrol edildi.. Koltuk, Kim'in ağırlığını taşıyabilir mi diye incelendi. Kim'in 136 kg olması, bu önlemi anlaşılır kıldı.

Kuzey Kore lideri Kim Jong Un Rusya'da düzenlenen zirvede Putin ile yapacağı görüşme oturacağı koltuğun sıkı bir şekilde kontrol edilmesini istedi.

Korumaları Kim'in oturacağı koltuğu temizledi. Daha sonra tam olarak ne olduğu belli olmayan bir cihazla koltuğun Kim'in kaldırıp kaldıramayacağını kontrol etti.

Kim Jong Un'un ağırlığının yaklaşık 136 kg olduğu bildirilince, koltuğun dayanıklılığına dair yapılan kontrol daha anlaşılır hale geldi. Koltuk, IKEA tarafından popülerleştirilen tasarıma sahipti ve arka ayakları olmayan, tek bir eğimli çerçeve tarafından destekleniyordu.

Kim, koltuğunun ağırlığını taşıyamaması durumunda liderlik imajına zarar geleceği ihtimal göz önünde bulundurularak önlemler alındı. Görüntüler kim tarafından çekildiği bilinmezken korumalara kimlerin koltuğu temizleme talimatı verdiği ve koltuğun dayanıklılığını kontrol etmek için kullanılan cihazın ne olduğu hala bilinmiyor.

Zirvede istenmeyen bir olay yaşanmaması için korumaları ve Kuzey Koreli yetkililer Kim'in attığı her adımı titizlikle takip ediyor.