Kuzey Kore Lideri Kim Jong-un Nükleer Silah Üretim Kapasitesini Artırmak İçin Talimat Verdi

Kuzey Kore medyası, nükleer silah geliştirmek için uranyum zenginleştirilen bir tesisin fotoğraflarını yayınladı. Tesisi ziyaret eden ülke lideri Kim Jong-un, nükleer silah üretim kapasitesini artırma talimatı verdi.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, ülkenin nükleer silah kapasitesini istikrarlı bir şekilde artıracaklarını açıklamasının ardından harekete geçti. Nükleer Silahlar Enstitüsü ile adı ve yeri açıklanmayan yasaklı bir uranyum zenginleştirme tesisini ziyaret eden Kim, yetkililere nükleer silah üretim kapasitesini artırma talimatı verdi. Resmi Kuzey Kore basınında yer alan haberlere göre üretim hatlarının genel işleyişi hakkında yetkililerden bilgi alan Kim, tesisin aktif bir şekilde askeri amaçlı nükleer malzeme üretmesinden memnuniyet duyduğunu söyledi. Kim, Kore İşçi Partisi'nin (WPK) nükleer silahlı kuvvetlere sahip olma politikasına sadık olduğunu vurgulayarak, "Öz savunma amaçlı nükleer silahların sayısının katlanarak artırılması için uranyum zenginleştirme santrifüjlerinin sayısı da artırılmalı" dedi.

"ABD ve müttefikleri kırmızı çizgiyi aştı"

ABD ve müttefiklerinin nükleer tehditlerinin "kırmızı çizgiyi aştığını" belirten Kim, zorlu güvenlik ortamının Kuzey Kore'yi savunma amaçlı nükleer silah kapasitesini artırmaya mecbur bıraktığını ifade etti. Kim'in ziyaretiyle birlikte uranyum zenginleştirilen tesisinin fotoğraflarının yayınlanması, ABD'de 5 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimleri öncesinde "Washington'a gözdağı" verme girişimi olarak yorumlandı.

Kim, aktif olarak nükleer silah ürettiklerini itiraf etmişti

Öte yandan Kuzey Kore'nin nükleer programı, BM Güvenlik Konseyi kararıyla yasaklanmıştı. Kim Jong-un ülkesinin 76. kuruluş yıl dönümü kapsamında 9 Eylül'de yaptığı konuşmada, ülkesinin nükleer silah sayısını "geometrik olarak artırdığını" itiraf etmişti. ABD'nin nükleer tehdidine dikkat çeken Kim, "Nükleer silahlı rakip devletlerden gelebilecek her türlü tehditle başa çıkabilmek adına nükleer kapasitemizi istikrarlı bir şekilde güçlendireceğiz" ifadelerini kullanmıştı.

"Dün 600 mm'lik çoklu roketatar sistemi test edildi"

Kuzey Kore'den dün gerçekleştirilen silah testi ile ilgili de resmi açıklama geldi. Yeni tip 600 mm'lik çoklu roketatar sistemlerinin ülke lideri Kim Jong-un yönetiminde denendiği kaydedilirken, Doğu Denizi'ndeki bir adada bulunan hedefin isabetle vurulduğu aktarıldı. Denemenin, silah sisteminin savaş yeteneklerini doğrulamak ve geliştirmek amacıyla gerçekleştirildiği ifade edildi.

Kim özel kuvvetlerin eğitim üssünü denetledi

Kim Jong-un'un 11 Eylül'de ise Kore Halk Ordusu (KPA) özel kuvvetlerinin eğitim üssünü denetlediği bildirildi. Askerlerin keşif ve saldırı tatbikatlarını izleyen ve yetkililere savaş hazırlıklarını sürdürme talimatı veren Kim'in, ordunun kullandığı bazı silahları bizzat denediği aktarıldı. - PYONGYANG