Kuzey Kore Lideri Kim Jong-un'dan Xi Jinping'e Dostluk Mesajı

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'e gönderdiği mesajda, Kuzey Kore ile Çin arasındaki geleneksel dostluk ve iş birliğini zamanın gerektirdiği şekilde daha da güçlendirmek ve geliştirmek istediklerini ifade etti.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in Kuzey Kore'nin 77'nci kuruluş yıl dönümü vesilesiyle gönderdiği tebrik mesajına cevap verdi. Kuzey Kore yönetiminden yapılan açıklamaya göre Xi'ye gönderdiği mesajda Çin'de kısa süre önce yapılan Zafer Günü kutlamalarına katıldığını hatırlatan Kim, "Çin'e yaptığım son ziyarette, Çin Komünist Partisi ile Çin hükümeti ve halkının bize sarsılmaz desteğini ve özel dostluk duygularını derinden hissettim" ifadelerini kullandı. Çin ile karşılıklı iş birliğini geliştirmek istediklerini vurgulayan Kim, "Ülkemizin kararlı tutumu, Kuzey Kore ile Çin arasındaki geleneksel dostluk ve iş birliğini zamanın gerektirdiği şekilde daha da güçlendirmek ve geliştirmek yönündedir" dedi. Pekin yönetimiyle birlikte Kuzey Kore-Çin ilişkilerinin gelişimini teşvik etmeye hazır olduklarını söyleyen Kim, "Bunun iki ülkenin halklarına daha fazla refah sağlayacağına inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

Kim, Çin'e gitmişti

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, Japonya'nın 2'nci Dünya Savaşı'nda aldığı yenilginin kutlandığı 3 Eylül Zafer Günü'nün 80. yıl dönümü vesilesiyle Çin'de gerçekleştirilen askeri törene katılmıştı. Kim, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile birlikte Xi'nin yanında kameralara poz vermişti. Çin, Rusya ve Kuzey Kore liderlerinin bir araya gelmesi Batı dünyasına gözdağı olarak değerlendirilirken, Pyongyang yönetiminin Moskova'nın ardından Pekin ile iş birliğini artırma arayışında olduğu yorumları yapılmıştı. - PYONGYANG