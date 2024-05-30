Üye Girişi
Haberler

Kuzey Kore, Japon Denizi İstikametine En Az 10 Füze Fırlattı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kuzey Kore, Japon Denizi istikametine en az 10 kısa menzilli balistik füze ateşledi. Güney Kore ve Japonya hükümetleri füze denemesini kınadı.

Kuzey Kore, Japon Denizi istikametine doğru en az 10 kısa menzilli balistik füze fırlattı.

Kuzey Kore yönetimi, tüm tepkilere rağmen füze testlerini sürdürüyor. Kuzey Kore bu kez Japon Denizi istikametine en az 10 kısa menzilli balistik füze ateşledi. Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı'ndan (JCS) yapılan açıklamada, füzelerin yerel saatle 06.14 sıralarında Pyongyang'ın Sunan bölgesinden ateşlendiği belirtildi. Güney Kore ordusunun ABD ve Japonya ile bilgi paylaşımında bulunduğu ve analiz ve takip faaliyetlerini sürdürdüğü vurgulandı.

Japonya Başbakanı Kishida'dan kınama

Japonya hükümeti de füze denemesini doğruladı. Japonya Başbakanı Fumio Kishida füzelerin ülkenin münhasır ekonomik bölgesinin dışına düştüğünün değerlendirildiğini söyledi. İlk belirlemelere göre füzelerin herhangi bir hasara yol açmadığı bilgisini paylaşan Kishida, "Kuzey Kore'nin Birleşmiş Milletler (BM) kararlarının ihlali anlamına gelen balistik füze denemelerini şiddetle kınıyoruz" ifadelerini kullandı. Analiz ve takip faaliyetlerine devam edeceklerini belirten Kishida, ABD ve Güney Kore ile yakın işbirliğini sürdüreceklerini de sözlerine ekledi.

17 Mayıs'tan bu yana ilk füze denemesi

Son füze denemesini 17 Mayıs'ta gerçekleştirerek yeni otonom navigasyon sistemi ile donatılmış taktik balistik füzeleri test eden Kuzey Kore, 27 Mayıs'ta ise yörüngeye uydu fırlatma girişiminde bulunmuştu. Kuzey Kore'nin uydusunu taşıyan roketin, fırlatmadan hemen sonra motor arızası nedeniyle infilak ettiği açıklanmıştı. - PYONGYANG

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Japon Denizi Güney Kore Kuzey Kore Japonya Güvenlik Uluslararası İlişkiler Politika Dünya Güncel Haberler

Son seçim anketinden sürpriz sonuçlar! AK Parti ikinci sırada, İYİ Parti'deki çöküş devam ediyor

Son seçim anketinden sürpriz sonuçlar! AK Parti ikinci sırada, İYİ Parti'deki çöküş devam ediyor

 Bunu yapan 16 yaşındaki bir kız çocuğu! Boğazını keserek öldürdüğü dayısını böyle sürükledi

Bunu yapan 16 yaşındaki bir kız çocuğu! Boğazını keserek öldürdüğü dayısını böyle sürükledi

 Şimdi ABD ve İsrail düşünsün! Çin'den tam bağımsız Filistin devletinin kurulmasına tam destek

Şimdi ABD ve İsrail düşünsün! Çin'den tam bağımsız Filistin devletinin kurulmasına tam destek

Bakmadan Geçme

Zeynep Bastık'ın yeni sevgilisi kim? Zeynep Bastık ve Serkay Tütüncü sevgili mi? Maarif Vakfı nedir ne iş yapar? Türkiye Maarif Vakfı devletin mi? Köpekler uyutulacak mı? Sokak köpekleri neden, nasıl uyutulacak? Köpeklerin uyutulması nedir, nasıl yapılır? 2024 ZİLHİCCE ayı en zaman? Zilhicce ayı hangi gün başlıyor? Zilhicce ayının önemi nedir? Mehmet Yılmaz kimdir? Aramızda Kalmasın konuğu Mehmet Yılmaz kaç yaşında, nereli? Mehmet Yılmaz biyografisi! KURBAN BAYRAMINA KAÇ GÜN KALDI 30 MAYIS 2024: Kurban bayramı ne zaman, hangi tarihe denk geliyor? ÖGG sınavları ne zaman? 109. Dönem ÖGG sınavları kaç saat sürecek, sınav giriş belgesi yayınlandı mı? 2024 TEMMUZ EMEKLİ MAAŞ ZAM ORANI! Memur ve emeklinin temmuz zammı ne kadar olacak? 30 Mayıs hangi burç? 30 Mayıs'ta doğanlar hangi burç oluyor? 30 Mayıs tarihi hangi burç olur? 30 MAYIS PERŞEMBE TV YAYIN AKIŞI: Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, NOW, ATV, TRT 1 Suat Kılıç kimdir? Halk Tv konuğu Suat Kılıç kaç yaşında, nereli? Suat Kılıç biyografisi! GELİNİM MUTFAKTA 30 MAYIS 2024 CANLI İZLE Gelinim Mutfakta yeni bölüm tanıtımı yayınlandı mı? MÜGE ANLI CANLI İZLE! 30 Mayıs Müge Anlı canlı izleme linki! Müge Anlı son bölüm neler oldu? #128250 Survivor ilk eleme adayı kim oldu? Dün akşam Survivor'da dokunulmazlığı kim kazandı? 30 MAYIS BİM AKTÜEL YENİ GELEN ÜRÜNLER! Bu hafta BİM'de neler var, hangi ürünler geldi?
Ali Koç, Galatasaray'ın efsanesine yapılan saygısızlığa sert çıktı

Ali Koç, Galatasaray'ın efsanesine yapılan saygısızlığa sert çıktı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title