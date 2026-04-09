Dünyaya rahat nefes almak haram! 10 futbol sahasını küle çevirecek yeni silah ateşlendi

Kuzey Kore yönetimi, parça tesirli mühimmatla donatılmış "Hwasongpho-11 Ka" karadan karaya taktik balistik füzesinin başarılı bir şekilde test edildiğini duyurarak, "Bu silah sistemi, en yüksek yoğunluktaki gücüyle 6.5 ila 7 hektarlık alanı yani 10 futbol sahasını küle çevirebilir" ifadelerini kullandı.

Kuzey Kore yönetiminden son füze denemesiyle ilgili resmi açıklama geldi. Pazartesi ve Çarşamba günleri arasında "önemli" silah sistemlerinin test edildiği belirtilerek, "Parça tesirli mühimmatla donatılmış 'Hwasongpho-11 Ka' karadan karaya taktik balistik füzesi başarılı bir şekilde test edilmiştir. Bu silah sistemi, en yüksek yoğunluktaki gücüyle 6.5 ila 7 hektarlık bir alanı kaplayan herhangi bir hedefi küle çevirebilir" ifadeleri yer aldı. 

"RUTİN SAVUNMA FAALİYETLERİNİN PARÇASI"

Ayrıca mobil kısa menzilli uçaksavar füze sistemi ve bir elektromanyetik silah sisteminin de denendiği aktarıldı. Yapılan son silah testlerinin rutin savunma faaliyetlerinin bir parçası olduğu ve Kuzey Kore ordusunun gelişimi açısından büyük önem taşıdığı vurgulandı. Denemelere Kore İşçi Partisi (WPK) Merkez Askeri Komisyonu Üyesi General Kim Jong Sik'in liderlik ettiği kaydedilirken, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un test alanında bulunup bulunmadığına ilişkin detaylı bilgi verilmedi.

KUZEY KORE ART ARDA FÜZE DENEMELERİ YAPMIŞTI

Güney Kore ordusu, dün Kuzey Kore'nin Doğu Denizi (Japon Denizi) istikametine çok sayıda kısa menzilli balistik füze fırlattığını açıklamıştı. Kuzey Kore'nin Salı günü gerçekleştirdiği bir diğer füze denemesinin ise fırlatmadan kısa süre sonra başarısız olduğunun değerlendirildiği bildirilmişti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Ünlülere yeni dalga operasyon! Emir Can İğrek, Somer Sivrioğlu, Sinem Özenç Ünsal dahil 14 isme gözaltı kararı

Emir Can İğrek, Burak Deniz ve Somer Şef dahil 14 isme gözaltı kararı
Trump'tan İran'a yeni tehdit: Anlaşmaya uyulmazsa görülmemiş çatışma başlar

Anlaşma masası kurulmadan Trump'tan İran'a yeni tehdit
Ateşkes sonrası İsrail'den ilk adım

Ateşkes sonrası İsrail'den ilk adım
Yorumlar (1)

Haber YorumlarıLeven Ergün:

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

