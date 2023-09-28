Kütahya Valisi ve Milletvekilleri Köy Halkıyla Buluştu

Kütahya Valisi Musa Işın, milletvekilleri İsmail Çağlar Bayırcı ve Mehmet Demir ile birlikte Tavşanlı'nın Yataklı köyünde muhtarlar ve köy halkıyla bir araya geldi. Toplantıda, köy halkının talepleri dinlendi ve çözüm yolları üzerine istişarelerde bulunuldu.

Kütahya Valisi Musa Işın, milletvekilleri İsmail Çağlar Bayırcı ve Mehmet Demir ile birlikte Tavşanlı'nın Yataklı köyünde muhtarlar ve köy halkıyla bir araya geldi.

Toplantıda, 25 köy ve 6 mahalle muhtarı ile köy halkının talepleri dinlendi çözüm yolları üzerine istişarelerde bulunuldu.

Kendisine iletilen konuları dikkatle dinleyerek not alan Vali Işın, "Şu anda büyük sorunlarımız bulunmamaktadır, ancak takipçisi olmaya devam edeceğiz. İnşallah bir sonraki ziyaretimizde isteklerinizi yerine getirmiş olacağız. Yapabileceklerimizi gerçekleştirmek için çaba sarf ediyor, yapamayacaklarımızı ise sayın vekillerimizle birlikte Ankara'da gündeme getiriyor ve takip ediyoruz. Size hizmet etmek için buradayız. Sizin sorunlarınız bizim sorunlarımızdır" dedi.

Köylerde çok büyük bir eksiklik olmadığını, taleplerin ve ihtiyaçların giderilmeye çalışıldığını ifade eden Işın, "Büyük eksiklerimiz yok. Kalan eksiklerimizi de ihtiyaçların önceliğine göre gidermek için çabalıyoruz. Milletvekillerimiz, il genel meclisi başkanımız, meclis üyelerimiz, özel idaremiz ve muhtarlarımızla el ele vererek çözemeyeceğimiz hiçbir problem yok. Yeter ki birbirimizi sevelim, sayalım" diye konuştu.

Devlet kaynaklarının akılcı ve tasarruflu bir şekilde kullanılması gerektiğini vurgulayan Vali Işın, "Unutmayalım ki, devletin parası milletin parasıdır. Bu parayı kendi paramız gibi korumakla yükümlüyüz. Hatta devletin parası daha da önemlidir, çünkü bu bir emanettir ve burada 85 milyon insanın hakkı vardır. Bu kaynakları doğru yerde ve doğru zamanda kullanmak mecburiyetindeyiz" dedi.

Ziyarette İl Genel Meclisi Başkanı Muammer Özcura, Tavşanlı Kaymakamı Hayrettin Baskın, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Murat Koyak ve ilgili kurum müdürleri de yer aldı. - KÜTAHYA