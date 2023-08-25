Kütahya Valisi: Uyuşturucuyla Mücadelede Kararlıyız

KÜTAHYA Valisi Musa Işın, uyuşturucunun Türkiye'nin en önemli meselelerinden biri olduğunu ifade ederek, ' Kütahya'da bu işin ticaretini yapanların tümü radarımızdadır. Suç işledikleri takdirde, yakalanacaklardır. Bu işi yapanlar bundan vazgeçsinler. Tıpkı terörde olduğu gibi uyuşturucu satanlarda da aynı kararlılığı göstereceğiz' dedi.

Valiler kararnamesiyle Kütahya'ya atanan Vali Musa Işın, görevine başladıktan sonra Kütahya Emniyet Müdürlüğü'nü ziyaret etti. Polis mangası tarafından karşılanan Vali Işın, İl Emniyet Müdürü Hakan Sıralı ve İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Murat Kırbaç ile birlikte Kütahya'da uyuşturucuyla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar hakkında bilgiler verdi. Türkiye'nin en önemli meselelerinden birinin uyuşturucu olduğunu ifade eden Vali Işın, 'Sayın Cumhurbaşkanımız bu konudaki hassasiyetini defalarca söylemiştir. Emniyet ve jandarma teşkilatımız, mülki idare bu konuda Sayın Cumhurbaşkanımızın direktifleri ve İçişleri Bakanımızın gayretleriyle çok ciddi çalışmalar yapmaktadır. Kütahya da Türkiye'ye benzer bir şekilde uyuşturucu kullanımı maalesef zaman içerisinde istemediğimiz düzeyde artış göstermiştir. Ancak bunu engellemek, evlatlarımızı zehir tacirlerinden kurtarmak için güvenlik güçlerimiz çok ciddi bir çalışma içerisindedir. Biz hep birlikte Kütahya da bu illetin ortadan kalkması için ciddi bir gayret gösteriyoruz' dedi.

2022 yılında uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen 57 kişinin tutuklandığını anlatan Vali Işın şunları söyledi '2023 yılında ise son 8 ay içerisinde bu rakam 77'ye ulaşmıştır. Tutuklama oranında yüzde 35 artış söz konusu. Uyuşturucu üretenler ise, 2022 yılında 14 kişi iken 2023 yılında ise 26 kişi olmuştur. İki türlü çalışmamız söz konusu olacak. Birincisi uyuşturucu satanları mutlaka adalete teslim etmek, bu konuda kararlıyız ve hiçbir şekilde taviz vermeyeceğiz. Tıpkı terörde olduğu gibi uyuşturucu satanlarda da aynı kararlılığı göstereceğiz' Vali Işın açıklamasının ardından Kütahya İl Jandarma Komutanlığı'nı da ziyaret etti. (DHA)