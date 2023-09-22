Kütahya Valisi Musa Işın Pazarlar İlçesini Ziyaret Etti

Kütahya Valisi Musa Işın, Pazarlar ilçesini ziyaret ederek ilçenin durumu hakkında bilgi aldı ve yapılan çalışmaları inceledi.

İlçe ziyaretlerini sürdüren Kütahya Valisi Musa Işın, Pazarlar ilçesini ziyaretinde Kaymakam Özlem Doğan'dan ilçenin sosyal ve ekonomik durumu, sağlık hizmetleri, tarım, eğitim ve güvenlik konularında bilgiler aldı.

Daha sonra Pazarlar Belediye Başkanı Bilal Demirci ile bir araya gelen Vali Musa Işın, Başkan Demirci'den belediyenin yürüttüğü projeler ve yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca ilçede sürdürülen kentsel dönüşüm çalışmalarını yerinde inceleyen Vali Işın, çalışmaların hızla devam ettiğini ve 2024 yılı Aralık ayında hak sahiplerine teslim edileceğini açıkladı.

Pazarlar'da ilçe halkıyla bir araya gelerek vatandaşların taleplerini dinleyen ve onlarla yakından ilgilenen Vali Işın, devletin imkanları dahilinde eksiklerin tamamlanması için gerekli çalışmaların yapılacağını kaydetti. - KÜTAHYA