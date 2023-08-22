Kütahya Valisi: Dilenciliğe Asla İzin Verilmeyecek

Kütahya Valisi Musa Işın, şehirde dilenciliğe asla izin verilmeyeceğini bildirdi.

İhtiyaç sahibi insanlara yardım etmek için çaba göstereceklerini ifade eden Vali Işın, "Hiç kimse aç yatmayacak. Bir yerde birisi aç yatıyorsa bunun sorumlusu biziz. Çocuğunun eğitim masrafını karşılayamayan her kim varsa onun da sorumlusu biziz, okutacağız. Sağlık hizmetlerini alamıyorum, ilaçlarımı alamıyorum diyen vatandaşımızın sorumluluğu da bize aittir. Ne olursa olsun bu hizmeti de yerine getireceğiz" dedi.

Dilenciliğe asla izin verilmeyeceğini belirten Vali Işın, dilencilerin Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarından yardım alıp almadığının tespit edileceğini ve ihtiyaçlarının karşılanacağını ifade etti. - KÜTAHYA