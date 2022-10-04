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Kütahya haberleri | Tavşanlı Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Davut Efe güven tazeledi

Politika Haberleri

Kütahya haberleri | Tavşanlı Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Davut Efe güven tazeledi

Kütahya haberler: Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, Ticaret ve Sanayi Odası'nın (TTSO) başkanlık seçimini Davut Efe, tekrar kazanarak güven tazeledi.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, Ticaret ve Sanayi Odası'nın (TTSO) başkanlık seçimini Davut Efe, tekrar kazanarak güven tazeledi.

İki adayla gidilen seçimde Davut Efe oyların büyük çoğunluğunu alarak güven tazeledi. Tavşanlı Ticaret ve Sanayi Odası'nda yapılan seçimlerde mevcut başkan Davut Efe ve diğer aday Mesut Ünsal yönetimi, 8 meslek grubunda oylamaya yapıldı. Tavşanlı ilçesinde, Ticaret ve Sanayi Odası başkanlık seçimini Davut Efe, tekrar kazanarak güven tazeledi. Beşinci dönem başkanlığa seçilen Davut Efe, "İlçelerimizin ve bölgemizin gelişimi için sürekli çalışmalar içerisindeyiz. Binlerce gencimizin istihdamı yapılan yatırımlarla sağlandı. Çalışmalarımız devam ediyor ve bundan sonraki süreçte de ilk günkü heyecanla devam edecek. Odamız hizmet bünyesinde olan Emet, Domaniç, Hisarcık ilçelerinin potansiyelleriyle de birlikte bölgemiz gelişmesine ivme kazandırmak için, tüm donanımımızı artırdık. Bütün bunlar için, yeniden aynı heyecanımızla, ekibimizle birlikte bölgemizin kalkınması için çalışmalarımıza kaldığımız yerden devam edeceğiz. Birlik beraberlik içinde daha büyük hedefler için çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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