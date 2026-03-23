Kuşadası Belediyesi Başkan Vekili Tahsin Demirtaş oldu

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel'in tutuklanmasının ardından yapılan olağanüstü seçimde, Tahsin Demirtaş başkan vekili olarak seçildi. Demirtaş, görevine başkan olarak değil, vekil olarak devam edeceğini belirtti.

İSTANBUL Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü 'rüşvet' ve 'irtikap' soruşturması kapsamında tutuklanıp, görevden uzaklaştırılan Aydın'ın Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel'in yerine başkan vekili olarak Tahsin Demirtaş seçildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında 13 Mart'ta gözaltına alınan ve 16 Mart'ta 'rüşvet' ve 'irtikap' suçlarıyla tutuklanan Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel'in yerine başkan vekilinin belirlenmesi için belediye meclisi olağanüstü toplandı. CHP grubu Tahsin Demirtaş'ı, Cumhur İttifakı Grubu ise Tacettin Özden'i aday gösterdi. İYİ Parti grubu ise seçimde aday çıkarmadı.

Bir düğün salonunda kapalı oylama yöntemiyle gerçekleştirilen seçimde 31 meclis üyesinin tamamı oy kullandı. Yapılan sayım sonucunda oyların 23'ünü alan Tahsin Demirtaş, Kuşadası Belediye Başkan Vekili seçildi. Tacettin Özden'e 3 oy verilirken, kullanılan oyların 3'ü boş, 2'si ise geçersiz sayıldı. Bu sonuçla Tahsin Demirtaş, meclis üyelerinin üçte ikisinin desteğini alarak, oy birliğiyle başkan vekilliği görevine getirildi.

Seçim sonrası konuşma yapan Başkan Vekili Tahsin Demirtaş, seçimin bir makam yarışı olmadığını vurgulayarak, "Bu bir başkanlık seçimi değildir. Ben burada Silivri'de tutuklu bulunan başkanımız Ömer Günel'in yerine vekil olarak seçildim. Kuşadası'nın Belediye Başkanı Ömer Günel'dir ve en kısa zamanda tahliye edilerek görevine dönecektir. Bu süreçte bize düşen görev, emanete sahip çıkmak ve bu gemiyi güvenli limana ulaştırmaktır. Bu sorumluluğu bana veren tüm meclis üyelerine teşekkür ediyorum" dedi.

Toplantıya, CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökhan Zeybek ile milletvekilleri Bülent Tezcan, Süleyman Bülbül, Evrim Karakoz ve çok sayıda belediye başkanı da katıldı.

Haber - Kamera: Melek FIRAT / AYDIN,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
