Kuşadası Belediye Başkanı Günel, Cumhurbaşkanlığı 2. Tur Seçimleri İçin Oyunu Kullandı

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimleri için oyunu kullandı. Kuşadalıların seçime yoğun ilgi gösterdiğini belirten Başkan Günel, "Sandıktan çıkacak sonucun ülkemize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, oyunu Rahime Bilici İlkokulu'ndaki 1269 numaralı sandıkta kullandı.

Başkan Ömer Günel'e, eşi Duygu Günel, oğlu Ada Günel ve kayınvalidesi Perihan Gürsesli de eşlik etti. Vatandaşlarla bir süre sohbet eden Başkan Ömer Günel, daha sonra oy kullanma işleminin gerçekleştiği diğer sandıkları dolaştı.

Sandıktan çıkacak olan sonucun Türkiye'ye hayırlı olması dileğinde bulunan Başkan Ömer Günel, "Daha adil, özgür ve huzurlu bir Türkiye için sandıklara giderek oyumuzu kullanalım" diye konuştu.