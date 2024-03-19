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Kurum: Erdoğan 'Kanal İstanbul'u yapalım' derse kendisine de 'Başka önceliklerimiz var' yanıtını veririm

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31 Mart yerel seçimleri öncesi Kanal İstanbul ile ilgili sorulara "Önceliğimiz değil" yanıtını veren Cumhur İttifakı'nın İBB adayı Murat Kurum'a katıldığı yayında konuyla ilgili dikkat çeken bir soru yöneltildi. "Yarın İBB Başkanı seçildiniz, sayın Erdoğan da 'Kanal İstanbul'u yapalım' dedi, kendisine de 'Bizim başka önceliklerimiz var' diyebilir misiniz?" sorusuna yanıt veren Kurum, "Derim tabii, niye demeyeyim?" ifadesini kullandı.

Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Kurum, 31 Mart Pazar günü yapılacak yerel seçimler öncesinde programlarını hızlandırdı.

KANAL İSTANBUL TARTIŞMASI ALEVLENİYOR

Cüneyt Özdemir'in YouTube kanalına konuk olan İBB adayı Murat Kurum, seçimler öncesinde muhalefetin kendisini Kanal İstanbul üzerinden eleştirdiğini belirtti.

"ÖNCELİĞİMİZ OLMAYAN İŞ BİZİM GÜNDEMİMİZDE DEĞİL"

Kurum, "Her gün soruyorlar. Çünkü soracakları hiçbir şey yok. Vaatlerini de anlatamıyorlar. Önceliğimiz olmayan iş bizim gündemimizde değil" dedi.

MURAT KURUM'A ERDOĞAN SORUSU

Açıklaması üzerinden yöneltilen "Yarın İBB Başkanı seçildiniz, Sayın Erdoğan da 'Kanal İstanbul'u yapalım' dedi, siz de 'Bizim başka önceliklerimiz var' diyebilir misiniz?" sorusuna ise Kurum "Derim tabii, niye demeyeyim?" yanıtını verdi.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Politika

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Yorumlar (7)

BUĞRA EMRECİKSİN:

Atma Muro din kardeşiyiz... :)))

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DİLAVER Kalyon:

Çok inandırıcı bir açıklama olmuş.

37
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jack danoven:

Seçimi kazansın, 1 nisan sabahında arkadaşlar , vurun kazmayı kanal İstanbul ülkemize hayırlı olsun diye başlar artık ikna olduk sayın başkan

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Ali Tezel:

Ne derse onu yapacak. Katarlılar arsaları aldı kanalı bekliyorlar.

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gunay yanug:

emekliler size hikayelerinizi seçimde gösterecek

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4
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jack danoven:

Katarlı dostlara verilen sözler , peşkeş cekilen araziler ne olacak diye sormazlarmı adama :)

5
1
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recep kaya:

evellallah

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