Kılıçdaroğlu detayı dikkat çekici! Berhan Şimşek, neden Özgür Özel'e rakip olduğunu anlattı

CHP "partiye kayyım atanmasını engellemek amacıyla" aldığı karar doğrultusunda, 21. Olağanüstü Kurultayı'nı dün gerçekleştirdi. Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal adaylıktan çekilirken Berhan Şimşek ise imza yeter sayısına ulaştığını ancak geç teslim ettiği için adaylığının kabul edilmediğini söyledi.

"KONUŞMA YAPMAK İSTEDİM, BENİ DİNLEMEDİLER"

HaberTürk'ten Nagehan Alçı'ya konuşan Şimşek, "5 dakika yüzünden başvurumu almadılar. Ben 4 saat uykuyla duruyorum, sabah 4'e kadar konuşmamı yazdım. 92 imza topladım, her şey hazırdı. Ancak kurultayın yapıldığı Nazım Hikmet Kültür Merkezine girmek bir mesele. Hadi ben girdim, delegelerin bir kısmı giremedi, çok vakit kaybedildi. Divana gittim, dedim ki 'bakın geçen kurultayda bu tip gecikmeler olmuştu, dört saat gecikmeyle bile isim aldınız, bunlar yaşanabilir' dikkate almadılar. Usul üzerine konuşma yapmak istediğimi söyledim, beni dinlemediler" dedi.

NEDEN SON DAKİKA ADAY OLDU?

Şimşek, "Ben Kemal Bey'e destek vermek için gelmiştim. Kemal Bey aday değilim deyince arkadaşlar hadi o zaman sen aday ol dediler, öyle apar topar aday olmaya karar verdim. Kemal Bey varken benim çıkmam benim adabıma uymazdı, o çıkmayınca karar verdim" ifadesini kullandı.

ÖZGÜR ÖZEL İLE TARTIŞMIŞTI

Genel başkanlığa aday olamayan Berhan Şimşek, Özgür Özel ile tartışmıştı. Kurultay salonunda Özel'in oturduğu bölüme gelen Şimşek, CHP Genel Başkanı'na sitem dolu hareketlerle yaşananları aktarırken, Özel'in Şimşek'i sakinleştirmeye çalıştığı görülmüştü.

"BEN DUVARLARA YAZI YAZARKEN..."

Tek aday ve blok liste ile seçime gidilmesinin yanlış olduğunu dile getiren Şimşek, "Sayın Özgür Özel, kutluyorum sizi. Şimdi santraforun biri yok, Kemal Bey yok. Cumhurbaşkanlığı adaylığını şimdiden açıklayabilirsin. Hepinize hayırlı uğurlu olsun. Partim adına büyük acı duyuyorum. Arkadaşlar, ben bu partide duvarlara CHP yazarken, Sayın Özgür Özel ve yanındakiler kısa pantolonla geziyordu" ifadelerini kullanmıştı.