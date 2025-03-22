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Kurultayda delegelere para mı dağıttı? Murat Ongun'dan bomba iddiaya tek kelimelik yanıt

Kurultayda delegelere para mı dağıttı? Murat Ongun'dan bomba iddiaya tek kelimelik yanıt
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İBB'ye yönelik soruşturmada gözaltına alınan isimlerden biri olan İBB İştiraki Medya AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun'a sorguda gizli tanığın "Seçimi Özgür Özel kazansın diye delegelere para dağıttılar. Ben buna bizzat şahit oldum. Kurultayda ayrıca bazı delegelere siyasi rüşvetler de verildi" şeklindeki iddiası soruldu. Ongun bu soruyu "İftira" diyerek geçiştirdi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yapılan "yolsuzluk" operasyonu kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen 100 kişiden biri olan İBB iştirakı Medya A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun danışmanı Murat Ongun emniyette 131 sayfa ifade verdi.

KURULTAYDA DELEGELERE PARA MI DAĞITTILAR?

Soruşturmadaki gizli tanığın "Kurultay döneminde ben de seçim için Ankara'da bulunuyordum. Yanlarında delegelere vermek üzere getirdikleri çantalar dolusu para vardı. Seçimi Özgür Özel kazansın diye delegelere para dağıttılar. Ben buna bizzat şahit oldum. Kurultayda ayrıca bazı delegelere siyasi rüşvetler de verildi" beyanları Murat Ongun'a ifadesi esnasında soruldu. Ongun, CHP Kurultayı ile ilgili iddialara "İftira" cevabını verdi.

İMAMOĞLUYLA NEDEN ORTAK BAZ (SİNYALİ) VERDİĞİ SORULDU

Murat Ongun'a, "Ekrem İmamoğlu ile ortak baz kayıtlarınızın bulunmasındaki sebep nedir?" sorusu da yöneltildi. Ongun ise, "İBB Başkan danışmanı olarak görev yapmaktayım. Sayın Ekrem İmamoğlu da İBB Başkanı olmasından dolayı kendisiyle yoğun görüşmem son derece normaldir. Buradan bir suç isnadı yaratılmaya çalışılmasına anlam veremedim" diye cevap verdi.

GİZLİ TANIKTAN DİLEK İMAMOĞLU İDDİASI

Gizli tanık Meşe ise verdiği ifadede Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu ile Murat Ongun'un ilişkilerinin iyi olmadığını söyleyerek, "Dilek İmamoğlu'nun kendi hayatını sürdürebilmesi için İstanbul Vakfı Dilek İmamoğlu'nun kontrolüne verilmiştir. Bu yöntemle Murat Ongun devre dışı kalıp kalan örneklemdeki 400 bin lira gibi rakam İstanbul Vakfı'na yatırılmaktadır" ifadesini kullandı.

Ongun kendisine okunan gizli tanık ifadesinin gerçeği yansıtmadığını söyleyerek, "İstanbul Vakfı ya da başkanımızın eşi Dilek hanımın adının ilk kez reklam işine karıştırıldığını üzülerek duydum. Bilgim ve görgüm dahilinde hiç böyle bir şey yoktur" şeklinde cevap verdi.

Kaynak: Haberler.com / Politika
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Yorumlar (11)

Haber YorumlarıMehmet Vatandaş:

Gizli tanık saçmalığı hukukta olmaz. ne demek gizli tanık. O zaman gerçekte olmayan tanıklara gizli diyerek istediğin adamı ömür boyu içeride tutarsın

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Haber YorumlarıHÜSEYİN KARA:

ne iftirası be. benim arkadaşım bile kurultayda telefonlar havada uçuştu dedi. neyine iftira diyorsun. YALANCISINIZ,HIRSIZSINIZ

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Haber YorumlarıSami İşgören:

adam her türlü senaryoya karşı hazırlamışlar kendilerini.eeee minareyi çalan kılıfını hazırlar.tebrik ediyorum murat bey sizi:))biriniz bu soruyu muhatab almıyorum.biriniz hepsi iftira:)))ne güzel bir dünya ben ifade alınmanın bu kadar güzel olduğunu valla bilmiyordum yaş 60 makmeye düşersem inşaallah düşmem bunlar gibi yapacam.bu soruyu muhatap almıyorum:)iftira:) emsal teşkil ediyorlar herkese.

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Haber YorumlarıOrhan Akkuş:

3 gündür ortalığı birbirine kattı siz asrın yolsuzlugu die ne buldunuz 3 günde hirtlar cevap veremeyince bekleyin göreceksiniz diyorlar ne göreceğiz merakla bekliyoruz 3 günün sonunda bulunanlar Murat ongunun evinde 30 bin dolar ikide av tüfeği vay anasını ne büyük bir iş başardınız bravo

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Haber YorumlarıKasım Ekşi:

Adam sana bana göre gizli, hepsinin adı işi, Canlı görüntüsü hakimin savcının önünde, ayrıca bu ülkede hiç birşey gizli kalmaz yakında gazetede boy boy fotoğrafları çıkar. Asıl sıkıntıyı az yiyen çok yatmaktan korkanlar çıkaracak

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Haber YorumlarıMustafa Kurt:

Delegeler dağıtılan para ibb kasasindanmi cıktı bu ne rezillik

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