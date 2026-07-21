TBMM Başkanı Kurtulmuş, Yeni Yol Partisi Grup Başkanı Ekmen ile görüştü

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Yeni Yol Partisi Grup Başkanı Mehmet Emin Ekmen ile bir araya geldi.

Kurtulmuş, makamında Ekmen ile görüştü.

Yaklaşık 45 dakika süren görüşmede Yeni Yol Partisi grup başkanvekilleri Bülent Kaya ve Selçuk Özdağ ile İzmir Milletvekili Mustafa Bilici de yer aldı.